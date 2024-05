Czytając opis tego sprzętu, mamy przed oczami wyposażenie agenta 007. Okazuje się jednak, że dzięki naukowcom z Uniwersytetu Waszyngtońskiego wkrótce być może takie słuchawki trafią do sklepów.

Niektóre zastosowania sztucznej inteligencji są bardziej przydatne, inne mniej (np. aplikacje zamieniające mnie w bohatera anime). Ten wynalazek wydaje się jednak całkiem sensowny. Może znaleźć zastosowanie nie tylko w rękach agenta służb specjalnych, ale także podczas spotkań w licznym gronie czy na wykładzie. Mowa o słuchawkach, które dzięki AI i dodatkowym mikrofonom mogą wyodrębnić głos konkretnej osoby.

Chcesz usłyszeć konkretną osobę? Proszę bardzo

Z tymi słuchawkami to możliwe. Co ważne, inżynierowie nie zbudowali od zera zupełnie nowego sprzętu. Wykorzystali dość standardowe słuchawki nauszne, które mają funkcję ANC. Dodano do nich trochę elektroniki, w tym dwa dodatkowe mikrofony kierunkowe.

Dzięki tej opcji możliwe jest dokładne usłyszenie, co mówi konkretna osoba. Wystarczy, że spojrzymy na nią (kierujemy w ten sposób mikrofon w odpowiednią stronę) przez kilka sekund. Przytrzymujemy odpowiedni przycisk i gotowe. Słuchawki “zapamiętały” głos wskazanej osoby. Od tego czasu usłyszymy właśnie ten głos, wyodrębniony z innych dźwięków w otoczeniu. Pozostałe dźwięki mogą być przy tym niemal zupełnie wyciszone, jak w standardowym ANC.

Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych udostępnili wyniki badania

Możliwość wykorzystania zwykłych słuchawek z ANC w ten niecodzienny sposób zaproponowali badacze z Uniwersytetu Waszyngtońskiego. Warto docenić, że udostępnili oni całość danych, a także oprogramowanie rozpoznające głosy wskazanych osób. Wszelkie niezbędne do stworzenia podobnego sprzętu treści trafiły na GitHub. Być może producenci sprzętu zainteresują się tym tematem i niedługo zobaczymy taką inteligentną funkcję także w słuchawkach dostępnych w sklepach.

