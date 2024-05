Laboratoria Orfield w Minneapolis mogą się pochwalić posiadaniem najcichszego miejsca na ziemi. Ich komora anechiczna, utrzymująca poziom hałasu na poziomie -24,9 decybeli, zdobyła miano najcichszego miejsca na świecie

Komora osiągająca poziom hałasu wynoszący -24,9 decybeli, została uznana za najcichsze miejsce na świecie i zarejestrowana w Księdze Rekordów Guinnessa. W porównaniu, szept oscyluje wokół 30 decybeli, a najcichszy dźwięk, jaki ludzkie ucho jest w stanie wychwycić, to około zero decybeli. Według IFLScience, specjalna konstrukcja komory, z grubymi warstwami cegły i stali oraz sprężynami izolującymi ją od budynku, sprawia, że żadne zewnętrzne drgania czy dźwięki nie są w stanie zakłócić panującej tam ciszy. Dla przykładu turbiny wiatrowe w odległości 500 metrów od człowieka generują hałas poniżej 40 decybeli.

Efekty uboczne ciszy

Steven J. Orfield, projektant komory, twierdzi, że osoby wchodzące do środka są w stanie usłyszeć bicie własnego serca, a nawet działanie innych organów wewnętrznych. Brak echa sprawia, że trudno jest zorientować się w przestrzeni, co może prowadzić do utraty równowagi i ogólnego poczucia niepokoju. Większość osób nie jest w stanie wytrzymać w komorze dłużej niż pół godziny bez potrzeby usiadzenia, a obecność krzesła nie wydłuża znacząco czasu, który można tam spędzić.

Więcej niż prestiż

Choć rywalizacja o tytuł najcichszego miejsca na świecie trwa – jak choćby z komorą anechiczną w siedzibie Microsoft w Redmond – te specjalistyczne przestrzenie służą również ważnym celom praktycznym. Producentom pozwalają precyzyjnie mierzyć poziom hałasu emitowanego przez ich produkty, a astronautom pomagają przygotować się na ciszę kosmosu. Te nieme przestrzenie są nie tylko ciekawostką technologiczną, ale mają również konkretne zastosowania w przemyśle i nauce. Są kluczowym narzędziem w wielu dziedzinach, od inżynierii akustycznej po neurologię, gdzie cisza i brak echa są niezbędne do wiarygodnych badań i testów.

Co to są komory bezechowe? Komora bezechowa, znana również jako komora anechiczna, to specjalnie zaprojektowane pomieszczenie, które niweluje wszelkie echa i odbicia dźwięku. Ściany, sufit oraz podłoga komory są pokryte materiałami dźwiękochłonnymi, najczęściej w postaci miękkich, stożkowych lub piramidalnych paneli, które pochłaniają dźwięk zamiast go odbijać. Dzięki temu, wewnątrz komory panuje niemal absolutna cisza. Główne zastosowania komory bezechowej: Badania akustyczne - umożliwia precyzyjne pomiary właściwości akustycznych różnych urządzeń, takich jak głośniki, mikrofony czy słuchawki.

- umożliwia precyzyjne pomiary właściwości akustycznych różnych urządzeń, takich jak głośniki, mikrofony czy słuchawki. Kontrola hałasu - pomaga producentom w ustaleniu, jak głośne są ich produkty i w jaki sposób można zmniejszyć emitowany przez nie hałas.

- pomaga producentom w ustaleniu, jak głośne są ich produkty i w jaki sposób można zmniejszyć emitowany przez nie hałas. Badania naukowe - pozwala naukowcom na przeprowadzanie eksperymentów w warunkach pozbawionych zewnętrznych zakłóceń akustycznych.

- pozwala naukowcom na przeprowadzanie eksperymentów w warunkach pozbawionych zewnętrznych zakłóceń akustycznych. Testy słuchu - ułatwia diagnostykę medyczną i badanie zdolności słuchowych bez wpływu zewnętrznych dźwięków.

źródło: IFLScience