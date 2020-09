Sfera laptopów do 3000 zł została zdominowana przez procesory od AMD, które do biura i prostych gier nadają się idealnie.

Sprawdź ofertę laptopów do 3000 zł w Sferis.pl!

Czego można oczekiwać od laptopa do 3000 zł? Postawić bardziej na wydajność, czy może zadbać o jakość wykonania? Przenośny komputer z jednej strony nie może być za wolny, a z drugiej strony musi przetrwać trudy wielu podróży i nigdy Cię nie zawieść.

W tym materiale znajdziesz propozycje, które dobrze balansują wydajność, wykonanie i cenę. W końcu za laptopa do prac biurowych nie ma co przepłacać!

Lenovo Ideapad 3 z AMD Ryzen 3 3250 posiada matrycę o przekątnej 17,3 cala, co jest bardzo wygodnym rozwiązaniem, gdy planujesz często używać laptopa stacjonarnie.

Zastanów się ile czasu spędzasz z włączonym laptopem w jednym miejscu, a dowiesz się, co będzie lepiej Ci służyć.

Może okazać się, że przenosisz się na tyle często, że mniejszy komputer ma więcej sensu, choć wielu łapie się na odwrotnej sytuacji. Myślą, że z komputerem są cały czas w ruchu, a prawda jest taka, że stawiają go na stole na parę godzin w ciągu zajęć, by potem schować go do torby, wrócić do domu i ponownie wystawić go na resztę dnia w innym stacjonarnym miejscu.

W takim wypadku większy ekran staje się lepszą opcją, podobnie jak zakup monitora na ramieniu, który będzie w domu służył za pomocnika 17,3-calowej matrycy.

Jeżeli chodzi o wagę Lenovo IdeaPad 3 w wersji 17, to ta wynosi 2,2 kg, jednak w zestawie jest mocniejsza bateria, która ma wytrzymać 8 godzin pracy w trybie oszczędnym.

Tryb Stealth Mode będzie tu przydatny, bo przy okazji eliminuje hałas wentylatora chłodzenia, co przekłada się na poprawę kultury pracy. Jego odwrotnością jest Max Mode, który wyciska z procesora ostatnie soki, jednak zwiększa też głośność działania laptopa.

HUAWEI MateBook D15 posiada aluminiową obudowę, możliwość ładowania przez USB-C za pomocą kompaktowej ładowarki (ładowanie laptopa w pół godziny do 53%), czy wreszcie matrycę IPS ze świetnymi kolorami i kątami widzenia

To wszystko są odczuwalne zmiany z perspektywy użytkownika, który takiego laptopa będzie używał codziennie, zarówno ze względów praktycznych, jak i czysto wizualnych.

Oprócz tego mamy też mocniejszy procesor i zintegrowaną kartę graficzną. Vega 8 w Ryzen 5 3500U pozwala na znacznie więcej w świecie gier PC.

Na pokładzie znalazł się też większy dysk SSD o pojemności 256 GB. Z perspektywy większych możliwości tej maszyny przyjmuję to za dobrą monetę.

Laptop posiada matrycę IPS o przekątnej 15,6 cala. Ciekawym zjawiskiem jest to, że większa wersja jest tańsza niż 14-calówka, co może być spowodowane większym popytem na mniejszy laptop.

Jeżeli potrzebujesz mieć w swoim życiu podświetlaną klawiaturę w laptopie, to Lenovo IdeaPad S540 będzie dla Ciebie dobrą opcją.

Podobnie jak w przypadku opisanego powyżej MateBooka do czynienia mamy z lekkim 14-calowcem wyposażonym w matrycę IPS o rozdzielczości 1080p, zamkniętym w aluminiowej obudowie.

Na pokładzie jest też wytrzymała bateria, która przetrwa ponad 9 godzin odtwarzania filmów przy jasności ekranu na 70% w trybie oszczędnym z uruchomionym WiFi.

Co do procesora, to jest to ten sam AMD Ryzen 5 3500U z 4 rdzeniami i 8 wątkami, którego wsparto 8 GB pamięci DDR4. Mamy jednak mniejszy dysk SSD, bo tylko 256-gigabajtowy.

Dużym plusem Lenovo IdeaPad S540 jest możliwość wyboru koloru spośród trzech: miedzi, szarości i głębokiego błękitu. Niby detal, ale wielu zwraca jednak uwagę na wygląd komputera.

Z minusów wobec MateBook D14 mamy brak ładowania przez USB-C, ale rekompensują to chociażby lepsze głośniki od Harman&Kardon.

Który laptop do 3000 zł będzie Ci najlepiej służył?

Opisane trzy laptopy biurowe do 3000 zł są godne polecenia z perspektywy dzisiejszych dostępności produktów i rynku ogólnie. Każdy z nich ma w sobie wystarczającą ilość mocy, by podołać wszelkim zadaniom biurowym.

Wraz ze wzrostem ceny poprawia się jakość wykonania i potencjał podzespołów. Dwa razy większa ilość rdzeni czy aluminiowa obudowa, to wszystko staje się rzeczywistością bliżej górnej granicy tego zestawienia.

Ekrany IPS też pojawiają się w górze stawki, oferując lepsze kąty widzenia i lepszą reprodukcję kolorów. To wszystko jednak są tylko dodatki, które nie są koniecznością, jeżeli masz określony budżet.

