Zastanawiacie się nad zakupem laptopa? Teraz jest o tego idealna okazja – nasi czytelnicy mogą skorzystać z ekskluzywnej promocji na kilka ciekawych modeli Lenovo.

Dobry laptop wcale nie musi być drogi. Nie oznacza to jednak, że nie warto przykombinować, by jeszcze bardziej obniżyć cenę sprzętu. Nasi czytelnicy mogą skorzystać z rabatu na trzy ciekawe modele Lenovo w sklepie Komputronik.

Lenovo Ideapad L340-17IRH Gaming – niedrogi laptop do gier

Lenovo Ideapad L340-17IRH Gaming (81LL0059PB) został utrzymany w stonowanej stylistyce, co może wydawać się nieco mylące – mamy bowiem do czynienia ze sprzętem, który zaprojektowano z myślą o graczach. I warto dodać, że to większa, 17-calowa konstrukcja.

„Pod maską” znalazł się procesor Intel Core i5-9300H (4 rdzenie/8 wątków), 8 GB pamięci RAM oraz karta graficzna Nvidia GeForce GTX 1650, a całość uzupełnia szybki dysk SSD PCIe o pojemności 256 GB (z fabrycznie zainstalowanym systemem Windows 10 Home).

Wprawdzie nie jest to specyfikacja z górnej półki, ale taki laptop pozwoli na komfortowe granie w nowsze tytuły na średnich ustawieniach. Standardowa cena to 4099 złotych, ale dzięki naszemu rabatowi można ją obniżyć do 3799 złotych.

Lenovo Ideapad S540-14API – dobry, kompaktowy laptop do pracy

Druga propozycja powinna zainteresować osoby, które szukają dobrego i niedużego laptopa do pracy – 14-calowy Lenovo Ideapad S540-14API (81NH004BPB) sprawdzi się tutaj znakomicie.

Specyfikacja przewiduje energooszczędny procesor AMD Ryzen 5 3500U z grafiką Radeon Vega 8, a do tego 8 GB pamięci RAM oraz szybki dysk SSD PCIe o pojemności 512 GB (z systemem Windows 10 Home). Warto dodać, że mówimy o kompaktowej konstrukcji, bo całość ma niecałe 16 mm grubości i waży 1,5 kg. Nie bez znaczenia jest te długi czas pracy na baterii.

Standardowa cena modelu Lenovo Ideapad S540-14API wynosi to 3449 złotych. Z naszym kodem rabatowym można ją obniżyć o 300 złotych – w takiej sytuacji na pewno jest to bardziej opłacalna propozycja.

Tani laptop do codziennego użytkowania - Lenovo V155-15API

Lenovo V155-15API (81V50015PB) to ekonomiczna konstrukcja, która sprawdzi się w codziennych, mniej wymagających zastosowaniach – taki sprzęt może służyć jako laptop do nauki lub przeglądania Internetu.

Specyfikacja nie jest specjalnie imponująca – znajdziemy tutaj m.in. energooszczędny procesor AMD Athlon 300U, 4 GB pamięci RAM oraz dysk SSD PCIe 256 GB. Co warto podkreślić, sprzęt jest dostarczany z systemem Windows 10, więc można go używać praktycznie zaraz po wyjściu z opakowania.

Cena została ustalona na poziomie 2399 złotych, ale można ją obniżyć o 300 złotych – wtedy jest to już tylko 2099 złotych, co na pewno będzie mieć wpływ na odbiór sprzętu.

Jak wykorzystać kod rabatowy na laptop Lenovo?

Czytelnicy naszego portalu mogą skorzystać z ekskluzywnych kodów rabatowych, które pozwolą zaoszczędzić nieco gotówki.

Jak skorzystać z promocji? Wystarczy, że dodacie interesujący model do wirtualnego koszyka i wpiszecie kod rabatowy LENCON300 – wtedy cena laptopa zostanie obniżona o 300 złotych.

Jeżeli szukacie innego laptopa, warto przejrzeć pełną ofertę sklepu Komputronik - na pewno znajdziecie coś dla siebie.

Źródło: Komputronik

Benchmark.pl współpracuje ze sklepem Komputronik w ramach afiliacji

