Huawei MateBook 14 to jeden z tych laptopów, który ma szansę mocno namieszać na rynku wydajnych ultrabooków do pracy. Sprzęt zaskoczy nie tylko dobrymi osiągami, ale też kompaktową budową i długim czasem pracy na baterii.

Firma Huawei coraz pewniej wchodzi na rynek laptopów, a szczególnie dobrze wychodzą jej konstrukcje napędzane procesorami AMD (np. Huawei MateBook D14, który jest jednym z najlepszych tanich laptopów). Producent postanowił więc pójść o krok dalej i zaprezentował model MateBook 14 z nowymi, wydajniejszymi jednostkami "czerwonych".

Huawei MateBook 14 – kompaktowy i wydajny

MateBook 14 rzecz jasna zalicza się do 14-calowych konstrukcji – producent zastosował tutaj matrycę o rozdzielczości 2K (2160 x 1440 px) ze 100% pokryciem palety barw sRGB. Ekran można obsługiwać dotykiem (opcjonalnie).

Klawiaturę wzbogacono o podświetlenie. Ciekawostką jest kamerka umiejscowiona pod ekranem oraz czytnik linii papilarnych zintegrowany we włączniku.

Jeżeli chodzi o złącza, na obudowie wyprowadzono gniazdo audio, dwa porty USB 3.0, jeden USB typ C i wyjście HDMI. Warto dodać, że sprzęt korzysta z funkcji Huawei Share, która pozwala na łatwe współdzielenie plików między laptopem a smartfonem.

Co znajdziemy „pod maską”? W odróżnieniu od typowych laptopów do pracy z niskonapięciowymi procesorami Ryzen 4000U, producent wybrał wydajniejsze wersje Ryzen 4000H – dostępne konfiguracje przewidują 8-rdzeniowy/16-wątkowy model Ryzen 7 4800H lub 6-rdzeniowy/12-wątkowy Ryzen 5 4600H. Nie znajdziemy tutaj jednak samodzielnej karty graficznej, jak w przypadku laptopów do grania (MateBook 14 korzysta za zintegrowanej grafiki Radeon Vega).

Pozostała część specyfikacji przedstawia się całkiem przyzwoicie. Udostępniono tutaj 8 lub 16 GB pamięci DDR4-2666 RAM (ta druga opcja korzysta z wydajniejszego trybu dwukanałowego) oraz szybki dysk SSD o pojemności 256 lub 512 GB.

Producent chwali się ulepszonym systemem chłodzenia z dwoma ciepłowodami i dwoma wentylatorami. Warto jednak zauważyć, że projektanci zdecydowali się też nieco ograniczyć potencjał procesora (limit mocy obniżono ze standardowych 45 do 40 W).

MateBook 14 powinien oferować bardzo wydajność, a przy tym sprawdzi się jako elegancki laptop do pracy – urządzenie zamknięto w aluminiowej obudowie, a jego waga to zaledwie 1,49 kg. Co więcej, wbudowana bateria (56 Wh) podobno ma pozwalać na 10 godzin pracy bez podłączania do gniazdka.

Ceny i dostępność Huawei MateBook 14

Huawei MateBook 14 trafi do sprzedaży w październiku – ceny poszczególnych konfiguracji przedstawiają się następująco:

Huawei MateBook 14 (Ryzen 7 4800H, 16 GB RAM, 512 GB SSD, dotykowy ekran) – 1049 euro

Huawei MateBook 14 (Ryzen 5 4600H, 16 GB RAM, 512 GB SSD) – 949 euro

Huawei MateBook 14 (Ryzen 5 4600H, 8 GB RAM, 256 GB SSD) – 849 euro

Do tej pory klienci musieli wybierać między kompaktowymi modelami ze słabszymi, niskonapięciowymi jednostkami a dużymi konstrukcjami typowo do grania. MateBook 14 stanowi tutaj kompromis, dzięki czemu ma szansę spotkać się ze sporym zainteresowaniem klientów.

Źródło: Huawei, Twitter @ Nathan Kirsch

