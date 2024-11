Najlepsze promocje Black Friday. Sprzęt AGD w niższych cenach

Jeśli marzy ci się nowy sprzęt AGD, mamy dla ciebie prawdziwe perełki. Ekspresy, piekarniki, suszarki, zmywarki – wszystko, czego potrzeba, by twój dom błyszczał technologicznym blaskiem. Sprawdź propozycje Media Expert na Black Friday i złap okazje, zanim znikną.

Ekspres PHILIPS 800 EP0820/00

Jeśli należysz do ludzi, dla których kawa ma być czarna, aromatyczna i mocna, to z pewnością polubisz się z kompaktowym ekspresem PHILIPS 800 EP0820/00, który może nie potrafi zrobić miliona rodzajów tego napoju, ale na jednym zna się perfekcyjnie – espresso i americano w jego wykonaniu nie powstydziliby się bariści ze słonecznej Italii. Urządzenie jest proste w obsłudze, a kawę przygotujesz za pomocą dosłownie jednego przycisku. Panel sterowania nie jest zresztą bardzo rozbudowany – i dobrze. To ma być ekspres do kawy, a nie kokpit F-16.

We wnętrzu skrywa jednak prawdziwe skarby. Na pewno należy podkreślić ceramiczny młynek do kawy. Wtajemniczeni wiedzą, że ceramika nie nagrzewa się podczas mielenia, co chroni ziarna przed utratą aromatu i smaku. To raz. Dwa – ekspres posiada funkcję Aroma Extract, która kontroluje przepływ wody i utrzymuje jej temperaturę w idealnym dla smaku kawy zakresie 90–98 st. C. Będzie trzy? Będzie. Nasz specjalista w dziedzinie czarnych kaw nie spowoduje czarnej rozpaczy twojego portfela. W ramach obniżek kosztuje teraz jedynie 888 zł. Kompaktowy ekspres, kompaktowa cena.

Ekspres SIEMENS EQ.6 Plus S300 TE653M11RW

Zostajemy przy ekspresach automatycznych, ale zmieniamy sekcję z kompaktowych na kompleksowe. Bo SIEMENS EQ.6 Plus S300 TE653M11RW to nie tylko urządzenie AGD, lecz kawowa stacja dowodzenia z prawdziwego zdarzenia. Wyposażony w technologię oneTouch, oferuje 6 rodzajów kaw – od espresso po latte macchiato – za jednym kliknięciem. Wbudowany pojemnik na mleko i system autoMilk Clean sprawiają, że utrzymanie higieny nawet przy seryjnym robieniu najbardziej mlecznych wariantów kawy będzie banalnie proste.

A czy ten sprzęt, podobnie jak poprzednik, także skrywa w sobie jakieś skarby? Cytując klasyka – jeszcze jak! Perłą w jego kawowej koronie jest system sensoFlow, czyli zestaw sensorów kontrolujących temperaturę parzenia kawy od początku do końca tego procesu. 90-95 stopni. Ani jednego mniej, ani jednego więcej. Dzięki temu espresso w jego wykonaniu jest fe-no-me-nal-ne!

Miłośnicy bardzo mocnej kawy docenią z kolei możliwość włączenia funkcji aromaDouble Shot, która podkręca moc napoju do iście włoskiego poziomu. W tej wersji do filiżanki z espresso trafia mniejsza ilość wody oraz mniej goryczki. Naprawdę warto spróbować choć raz. Ekspres marki Siemens może trafić do twojej kuchni już za 2299 zł, co jest naprawdę świetną okazją.

Piekarnik AMICA EB7541HB FINE

Nadal pozostajemy w kuchni. Tym razem jednak wspaniały zapach nie będzie dobiegał z ekspresu, ale z… piekarnika. W końcu na samej kawie to człowiek daleko nie zajedzie, choć każdy z nas miewał i takie dni. Wróćmy jednak do samego urządzenia, czyli do AMICI EB7541HB FINE. Czym może się pochwalić? Przede wszystkim bardzo szybkim czasem nagrzewania – w 4 minuty wnętrze piekarnika osiągnie docelową temperaturę. I to jest sprzęt na miarę naszych czasów, a w zasadzie na miarę ustawicznego braku czasu.

Co jeszcze? Producent zapewnia, że z Amicą po naszej stronie zniknie wreszcie problem z nierównomiernie upieczonymi potrawami. Wszystko będzie pulchne, zarumienione i gotowe do spożycia. To efekt poprawionej cyrkulacji powietrza w komorze pieczenia. Żadnych zakalców, żadnej surowizny.

Na koniec trzeba jeszcze wspomnieć o ciekawym systemie teleskopowych prowadnic z zabezpieczeniem przed wypadnięciem blachy. Cóż, jeśli kiedykolwiek przydarzyła ci się sytuacja, w której ten element wysunął się ze środka, to teraz możesz piec spokojnie – stop zadziała automatycznie. Wszystko dzięki specjalnemu wybrzuszeniu. Nawet bardzo mocno obciążona blacha nie zacznie zwiedzać okolic piekarnika. Za piekarnik trzeba zapłacić 788 zł – warto zatem zwrócić na niego uwagę.



źródło: materiały partnera

Suszarka PHILIPS Prestige Pro HPS910/00

Czas na profesjonalną stylizację fryzury. I wcale nie trzeba za bardzo oddalać się od własnej kuchni – wystarczy krótki spacer do łazienki. Bo właśnie tam powinna trafić suszarka PHILIPS Prestige Pro HPS910/00. Prestiż i pro w nazwie nie wzięły się tu znikąd.

Moc 2100 W, technologia jonizacji i precyzyjnie zaprojektowane dysze sprawiają, że włosy schną szybciej i bez uszkodzeń. Zostańmy jednak przy samej mocy. Ta suszarka potrafi stworzyć prawdziwe tornado, a strumień powietrza, który wytwarza, pędzi z prędkością 160 km/h, czyli o 40 proc. szybciej niż w innych modelach dostępnych na rynku. Z takimi osiągami utrwalisz dosłownie każdą fryzurę. Nie musisz jednak za każdym razem korzystać z pełnej mocy – do dyspozycji użytkownika jest aż 6 różnych ustawień prędkości i temperatury powietrza. Gorące powietrze wspomagane jest zimnym nawiewem, który – zdaniem profesjonalistów – pozwala wykończyć i utrwalić stylizację.

I ważna drobnostka – kabel ma aż 2,5 metra długości, co sprawia, że nie trzeba stać z suszarką tuż przy gniazdku. Do tego otrzymujesz dwie nasadki 7 i 9 mm do modelowania włosów. Podsumowanie? Trudno wymagać więcej od domowej suszarki. A czy cena będzie wymagająca dla nas? Niekoniecznie – aktualnie suszarka kosztuje 159 zł, co przy tej ilości funkcjonalności, jest naprawdę dobrym wynikiem.

Zmywarka HISENSE HV643D60

W 2020 roku jeden z dużych polskich portali internetowych przeprowadził wśród rodaków badanie, w którym ankietowani wskazywali najbardziej znienawidzone obowiązki domowe. Na pierwszym miejscu, o dziwo, uplasowało się mycie okien, drugą lokatę zajęło sprzątanie, a podium zamknęło zmywanie. Piszemy "o dziwo", bo dla nas zdecydowanie najmniej chętnie wykonywanym obowiązkiem jest właśnie zmywanie. Przecież zmywa się zdecydowanie częściej, niż myje okna, prawda?

źródło: materiały partnera

Jeśli czujesz nasz ból, kiedy musisz sięgać do pełnego zlewu, to ucieszy cię informacja, że w promocji na Black Friday w Media Expert znajduje się zmywarka HISENSE HV643D60, która może pomieścić aż 16 kompletów naczyń! Dzięki dużej pojemności możliwe jest umycie ich nawet po sporej imprezie za jednym zamachem. Sprzęt posiada 3 kosze i bardzo przemyślaną organizację przestrzeni – możesz bardzo elastycznie podchodzić do rozmieszczenia kubków, talerzy czy kieliszków. Co więcej, możliwa jest regulacja wysokości górnego kosza, a to już prawdziwy rarytas wśród zmywarek.

Na uwagę zasługują dwa specjalne programy – godzinny, z temperaturą 65 stopni, który bezkompromisowo rozprawi się z uporczywym brudem, a także 15-minutowe Szybkie mycie. To ukłon producentów w stronę ludzi zabieganych i zapracowanych, którzy często nie mają czasu na kilkugodzinne oczekiwanie na czyste naczynia.

Warty odnotowania jest też program automatyczny, w którym urządzenie samo dostosowuje intensywność i czas zmywania do ciężaru naczyń i stopnia ich zabrudzenia. O taką sztuczną inteligencję powinniśmy wszyscy walczyć!

Dobrze, to ile i czemu tak drogo? No właśnie nie aż tak drogo. Zapłacimy 1569 zł – całkiem fajna cena, prawda?