Złap promocję na iPhone 11 64 GB. Ma już swoje lata, ale w tej cenie warto

Sklep Media Expert przygotował sporo promocji z okazji nadchodzącego Black Friday. Ciekawą ofertą wydaje się być iPhone 11 64 GB w wyjątkowo niskiej cenie. Jest o 200-400 złotych tańszy, niż w innych sklepach.

Gdy ktoś pyta mnie, jaki smartfon kupić, często polecam flagowce poprzednich generacji. Te najnowsze są w końcu strasznie drogie, a dwuletni lub trzyletni model są w cenie dzisiejszych “średniopółkowców”. Apple iPhone 11 to model z 2019 roku, jest już więc nieco leciwy. Producent wciąż zapewnia mu jednak najnowsze oprogramowanie, a w promocji na Black Friday możemy go mieć w świetnej cenie.

Czy w 2024 roku warto wybrać iPhone 11 64 GB?

Zacznijmy od tego, czy pięcioletni smartfon jest dziś dobrym wyborem. Na plus przemawia wciąż niezła jakość ekranu, dobry aparat z OIS i bardzo dobre wykonanie. Podstawowy model smartfona Apple z 2019 roku ma przy tym całkiem kompaktowe rozmiary, co jest dziś właściwie niespotykane.

Za wydajność iPhone 11 odpowiada 6-rdzeniowy procesor Apple A13 Bionic (7 nm) i 4 GB RAM. W najtańszej wersji z pamięcią 64 GB musimy się liczyć z koniecznością wykupienia dodatkowego miejsca w chmurze, ponieważ może nam go szybko zabrknąć. Na szczęście obecnie nie jest to usługa droga.

Nasz iPhone 11 ma podwójny aparat 12 MP. Obiektyw główny ma optyczną stabilizację obrazu i Dual Pixel PDAF. Do tego dostajemy też obiektyw szerokokątny z polem widzenia 120 stopni. Z przudu też mamy aparat 12 MP, a każdym z nich nagramy wideo w 4K przy 60 kl./s. Pięcioletni flagowiec Apple ma sporo przydatnych funkcji, jak ładowanie bezprzewodowe, wodoszczelna obudowa IP68 z metalową ramką, głośniki stereo i bezpieczne odblokowanie Face ID.

Promocja w Media Expert - iPhone 11 64 GB w świetnej cenie

Zakup iPhone 11 64 GB w 2024 roku niektórym może wydać się niezbyt dobrym pomysłem. Zwróćmy jednak uwagę na cenę. W dzisiejszej promocji w Media Expert kupimy ten model za 1499 złotych. To prawie trzykrotnie mniej, niż koszt zakupu najnowszego iPhone 16. Na obu urządzeniach znajdziemy natomiast to samo oprogramowanie. Apple dostarczyło aktualizację do iOS 18.1 dla swojego pięcioletniego modelu. Wszystko wskazuje też, że nowe wersje systemu pojawią się jeszcze praz rok lub dwa.

Zastanówmy się też, jaki inny smartfon moglibyśmy kupić za 1499 złotych. Przykładem może być zeszłoroczny Samsung Galaxy A54 5G, czyli przedstawiciel średniej półki cenowej. Który z tej dwójki jest lepszy? Ciężko powiedzieć, “wojenka” Apple vs Android trwa w końcu w najlepsze już od wielu lat. Jedno jest natomiast pewne - za 1500 złotych trudno byłoby kupić jakikolwiek smartfon z nadgryzionym jabłkiem w logo i aktualnym systemem iOS.

Link do promocji znajdziesz tutaj. W większości sklepów iPhone 11 64 GB kosztuje dziś co najmniej 1699 zł.