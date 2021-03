Jest tak wiele dobrych seriali, a tak mało czasu, by je wszystkie obejrzeć. No właśnie – zastanawiałeś się kiedyś, ile godzin musiałbyś poświęcić, by obejrzeć największe odcinkowe hity wszech czasów? My już znamy odpowiedź.

Ile osób spytać by o najlepsze seriale wszech czasów, tyle też uzyska się odpowiedzi. Jak więc ustalić listę tych największych hitów? Z pomocą przychodzą narzędzia, takie jak IMDb – wystarczy zaznaczyć kilka filtrów i już pojawia nam się zestawienie 43 produkcji, które zostały ocenione przez co najmniej 250 tysięcy osób, które to z kolei wystawiły im noty, z których średnia wychodzi 8,0 lub wyższa.

Ile czasu zajmie obejrzenie najpopularniejszych seriali wszech czasów?

Najdłuższym serialem w tym rankingu są (emitowani od 1989 roku) Simpsonowie – na obejrzenie wszystkich 696 odcinków trzeba przeznaczyć aż 322 godziny. Na kolejnych miejscach znajdują się Supernatural (246 godzin) i Dr House (131 godzin). Na liście nie brakuje jednak także znacznie krótszych produkcji – po drugiej stronie odnajdujemy choćby takie tytuły jak Czarnobyl (który zabiera tylko 5,5 godziny), Gambit Królowej (6,5 godziny) czy Wiedźmin (niespełna 8 godzin).

Wszystkie te dane zebrał i podsumował zespół Picodi, tworząc w ten sposób ciekawą infografikę. Dzięki niej możesz szybko ustalić, ile czasu musisz zarezerwować na nadrobienie swoich serialowych zaległości. Możesz też wszystko zsumować, by dowiedzieć się, że na obejrzenie wszystkich najlepszych seriali wszech czasów potrzeba… 2806 godzin. To prawie pół roku codziennego oglądania z przerwą tylko na sen (175 dni po 16 godzin).

Oto najlepsze seriale wszech czasów (i czas, jakiego potrzebujesz na ich obejrzenie):

I co? Ile godzin ty musisz zarezerwować, by nadrobić zaległości?

Źródło: Picodi, informacja własna

