To już najwyższa pora, aby przez chwilę poczuć się jak Święty Mikołaj i najbliższym – lub też sobie – sprezentować świetny upominek na święta. Przedstawiamy polecane przez nas hulajnogi elektryczne oraz ciekawe akcesoria, których zakup warto wziąć pod uwagę.

Hulajnogi elektryczne szybko podbiły rynek. Te niewielkie maszyny gwarantują przede wszystkim wygodę – wszak nie można jej odmówić urządzeniu, które dowiezie cię w zasadzie w każde miejsce bez względu na warunki pogodowe. "Hulajki" elektryczne zapewniają również komfort. To bezdyskusyjne, bowiem możliwość "przebicia się" przez zakorkowane miasto bez konieczności ściskania się w tramwaju lub autobusie jest czymś, co potrafi poprawić samopoczucie na długie godziny.

Zbliżające się święta Bożego Narodzenia są doskonałą okazją, aby sobie (lub bliskim) sprezentować właśnie hulajnogę elektryczną. Co istotne również – nie trzeba wcale czekać na ładną pogodę, aby korzystać z nowego jednośladu. Polecane przez nas modele to sprzęt świetnej jakości, który sprawdzi się również w nieco gorszych warunkach pogodowych (choć oczywiście kluczowy jest zdrowy rozsądek).

Elektryczna hulajnoga to niebanalny prezent, który łączy w sobie nowoczesność, wygodę i emocje. Zamiast klasycznych upominków, takich jak elektronika, oferuje coś więcej – możliwość czerpania radości z ruchu i odkrywania nowych miejsc. To gadżet, który zachęca do aktywności na świeżym powietrzu, jednocześnie zapewniając pełną swobodę poruszania się. Dzięki stylowemu designowi i funkcjonalności hulajnoga staje się nie tylko praktycznym środkiem transportu, ale także modnym dodatkiem. Umieszczona pod choinką, z pewnością wywoła uśmiech i stanie się towarzyszem codziennych przygód na długie lata.

Zacznijmy od drobniejszych prezentów, które śmiało możesz kupić na nadchodzące święta. Być może bowiem masz już w domu "hulajkę", a może ktoś, kogo chcesz obdarować, ma ową w domu. W takiej sytuacji warto zainteresować się dwoma niewielkimi przedmiotami, które jeszcze bardziej zwiększą użyteczność i wygodę podczas przejażdżek.

Mowa przede wszystkim o sakwie (torbie) Motus, którą montuje się na kierownicy. To prosty, aczkolwiek bardzo użyteczny dodatek. Można w nim zmieścić całkiem sporo rzeczy, bowiem ma on aż 3 l pojemności. Jeśli więc podczas poruszania się hulajnogą nie wiesz, gdzie schować telefon, klucze lub inne mniej lub bardziej przydatne rzeczy – sakwa Motus wykonana z wytrzymałych materiałów (PU+EVA) sprawdzi się doskonale.

Kolejną propozycją jest kompresor elektryczny Motus z baterią o pojemności 4000 mAh. To kolejny "prosty" przedmiot, a jednocześnie wyjątkowo ważny. Jego gabaryty są tak niewielkie, że bez trudu zmieścisz go w plecaku (lub wspomnianej sakwie). Wystarczy, że podczas przejażdżki będziesz miał ten kompresor przy sobie. Nie odczujesz jego obecności ze względu na niewielkie gabaryty, a może się przydać w najmniej oczekiwanym momencie.

Przejdźmy jednak do prezentów z wyższej półki, a więc hulajnóg elektrycznych. Jeśli poszukujesz czegoś dla początkującego lub osoby, która chce po prostu wygodnie poruszać się po mieście, ale nie wymaga bardzo dużego zasięgu, warto zainteresować się uniwersalnym modelem Motus Scooty 8.5 Lite. To sprzęt na każdą kieszeń, który rozpędza się do prędkości 20 km/h, a więc wystarczająco dużo, żeby sprawnie omijać korki w mieście, a do tego osiągający 19 km zasięgu na jednym ładowaniu baterii

Scooty 8.5 Lite to doskonała propozycja dla uczniów i studentów, którzy regularnie podróżują po mieście i oczekują wygody połączonej z bezpieczeństwem. Sprawdzi się też u dorosłych użytkowników, którzy dziennie nie pokonują dużych dystansów, ale chcą przyjemniej spędzić czas na dojazd do pracy, niż stojąc w tramwaju lub autobusie.

Bardziej zaawansowani i wymagający użytkownicy docenią z kolei hulajnogę elektryczną Ruptor R1 Lite V2. To sprzęt wyposażony w silnik o mocy 500 W i osiągający aż 60 km zasięgu dzięki obecności pojemnej baterii 15 Ah. Producent nie tylko stawia tutaj na osiągi, ale też na wygląd "hulajki".

Ruptor R1 Lite V2 wyróżniają dodatki - przede wszystkim kierunkowskazy. Choć wydaje się to banalne, to wielu konkurentów nie decyduje się na ich montaż. A przecież to kolejny element wpływający na bezpieczeństwo. Na nie wpływają też hamulce, a w przypadku modelu R1 Lite V2 i one zasługują na uwagę. Jest tutaj bowiem tarczowa konstrukcja, która gwarantuje krótką drogę hamowania nawet podczas próby zatrzymania się w trakcie jazdy z wysoką prędkością.

Kolejne dwie propozycje to już sprzęt z najwyższej półki. Pierwsza z nich to "hulajka" wyposażona w mocarny silnik 1000 W. Dualtron Togo Limited 60 V 15 Ah LG to sprzęt dla tych, którzy wiedzą, czego chcą od hulajnogi elektrycznej. Mowa tutaj o sprzęcie ważącym 25 kg, który wjedzie w zasadzie w każdy teren. Hamulce linkowe zatrzymają ten jednoślad błyskawicznie we właściwie każdej awaryjnej sytuacji.

Ponadto Dualtron Togo Limited dojedzie bardzo daleko na jednym naładowaniu akumulatora. Pojemna bateria pozwala uzyskać aż 75 km zasięgu. To wystarczająco, żeby tę hulajnogę traktować nie tylko jako sprzęt do poruszania się na co dzień, ale też urządzenie, które można wziąć na wypad na wakacje i zwiedzać z nim wiele kilometrów dróg i bezdroży. To wyjątkowo uniwersalna hulajnoga o fenomenalnych osiągach.

Drugą propozycją dla wymagających jest Ruptor R3 V3. W przypadku tego modelu również można mówić o wyjątkowo wydajnym silniku. Ten osiąga bowiem aż 800 W mocy i w połączeniu z pojemną baterią 20 Ah zapewnia zasięg na poziomie 75 km. Czy można chcieć czegoś więcej? Jak przystało na hulajnogę z najwyższej półki – producent oferuje w przypadku tego modelu absolutnie wszystko, czego można oczekiwać.

W "hulajce" Ruptor R3 V3 znalazło się więc miejsce na wygodną amortyzację (zawieszenie sprężynowe), która sprawdzi się nie tylko w mieście (m.in. na tzw. kocich łbach), ale również w mniej wymagającym off-roadzie. Do tego nie sposób nie wspomnieć o kierunkowskazach, wzmocnionej konstrukcji i intuicyjnej aplikacji na telefony z iOS i Androidem do obsługi hulajnogi.

Najlepsze modele hulajnóg elektrycznych oraz akcesoria znajdziesz w sklepach takich jak: 7Way.pl, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Decathlon, X-kom oraz Komputronik.