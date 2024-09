Wraz z ostatnimi dniami sierpnia pogoda jakby przestawiła się na tryb jesienny. Coraz częściej pojawiający się deszcz daje jasny sygnał, że w kolejnych miesiącach przez większość czasu będzie nam towarzyszyć raczej nostalgiczny anturaż.

Nie oznacza to jednak, że w takich warunkach trzeba zapomnieć o podróżach hulajnogą elektryczną.

Wraz z jesienną aurą z ulic większych miast znikają miejskie hulajnogi elektryczne. Wydawać się więc może, że lato jest ostatnią okazją przed nadejściem kolejnej wiosny na wykorzystanie tych wygodnych urządzeń do krótszych lub dłuższych wypraw. Niesłusznie.

Na rynku jest wiele hulajnóg elektrycznych, które nawet w niepogodę są w pełni funkcjonalne i pozwalają korzystać z wygód, jakie bez wątpienia niesie ze sobą ich użytkowanie. Warto jednak zwracać uwagę na to, jaką hulajnogę wybieramy, aby móc z nią podróżować nie tylko wtedy, kiedy za oknem świeci słońce, ale nawet w trudniejszych warunkach, do których przyzwyczaiły nas jesień i zima. Doradzamy, jakimi modelami warto się zainteresować, aby cieszyć się w pełni uniwersalnym sprzętem przez cały rok. Nawet jeśli pogoda jest na nie.

Hulajnogi na każdą porę roku

Warto jednak zaznaczyć, że choć nowoczesne i dopracowane hulajnogi są przystosowane do jazdy po mokrych nawierzchniach, należy mieć świadomość ryzyka, jakie niesie ze sobą jazda w deszczu. "Hulajce" może i nic się nie stanie, bo woda, kurz i pył jej nie będą straszne, ale w ruchu miejskim (ale też poza miastem) występuje jednak wiele innych czynników zewnętrznych, na które nie mamy wpływu i zwyczajnie jeżdżąc w takich warunkach podczas niepogody, koniecznie trzeba uważać i zachować zdrowy rozsądek.

Hulajnogi, które wskazujemy, mają wysokie klasy wodoodporności. Nie zaszkodzi im więc mokre podłoże. Pamiętaj jednak, aby nie wjeżdżać w kałuże – dla bezpieczeństwa swojego i hulajnogi.

Zanim przejdziemy do omówienia najciekawszych modeli hulajnóg na niepogodę na rynku, wyjaśnijmy pokrótce, czym w zasadzie są wspomniane klasy wodoodporności. W dużym uproszczeniu oznacza to, że charakteryzująca się certyfikatem IPX4/IPX6 "hulajka" bez obaw może poruszać się po mokrej nawierzchni. Takie warunki – nawet w połączeniu z błotem i kurzem nie zaszkodzą jej.

IPX4 gwarantuje, że pojazd jest odporny na zachlapania, a więc sprawdzi się nawet we mgle lub delikatnym deszczu. Obecność klasy IPX6 poświadcza natomiast, że hulajnoga pomyślnie przeszła test kontaktu ze strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem przez co najmniej 3 minuty. W przypadku obu certyfikatów należy jednak pamiętać, że wjeżdżanie w kałuże nie jest wskazane, bo może uszkodzić m.in. silnik (zwykle umieszczony w kole) lub sterowniki w decku. Naturalnie warto też zapoznać się z kartą gwarancyjną każdego urządzenia, aby mieć pewność, jak należy z niego korzystać.



Motus PRO10 2022

Najlepsze hulajnogi elektryczne na deszcz

Jakimi hulajnogami warto się więc zainteresować, aby korzystać z nich przez cały rok, a przy tym mieć sprzęt skrojony pod indywidualne potrzeby, a więc gwarantujący możliwie najwyższą wygodę? Przyjrzyjmy się sześciu modelom – w myśl zasady „dla każdego coś dobrego”.

Hulajnogi elektryczne na jesień i zimę. Na każdą okazję

Na pierwszy ogień idzie hulajnoga elektryczna Motus PRO10 Urban, czyli miejski klasyk, który jest definicją uniwersalności. To mocna maszyna, oferująca genialny zasięg i wygodne zawieszenie. Czy można chcieć czegoś więcej? Można – na przykład dobrych hamulców tarczowych, których w tym modelu charakteryzującym się klasą wodoodporności IPX4nie brakuje. Motus PRO10 Urban pokona na jednym ładowaniu aż 60 km (bateria 15 Ah), natomiast moc szczytowa silnika to 800 W. Za wygodę podczas jazdy odpowiadają amortyzatory sprężynowe.

Bardzo dobrym wyborem okaże się też Motus PRO10 2022, czyli sprzęt, który według producenta jest "pojazdem do zadań specjalnych". Trzeba przyznać, że widać to od razu. Ta hulajnoga już na pierwszy rzut oka wygląda na taką, która chętnie wjedzie w teren – i nie ma w tym miejscu ani trochę przesady, bowiem Motus PRO10 2022 ma dwa amortyzatory wahaczowe. Do tego silnik oferujący maksymalnie 810 W mocy oraz bateria pozwalająca pokonać na jednym ładowaniu 55-70 km. Nie brakuje oczywiście certyfikatu wodoodporności IPX4.



Motus PRO10 Sport 2021

Hulajnoga elektryczna na trudne warunki pogodowe

Motus PRO10 Sport 2021 to natomiast propozycja dla wymagających, która również ma certyfikat IPX4. Dlaczego akurat dla wymagających? Ano dlatego, że w tym terenowym "potworze" znalazły się dwa silniki o mocy 1000 W każdy. Oznacza to, że Motus PRO10 Sport 2021 rozpędza się do prędkości 24 km/h w zaledwie 2,8 s. Fenomenalne przyspieszenie nie jest jedyną ważną cechą tego jednośladu. Kolejną jest zasięg, który pozwala na długie przejażdżki bez konieczności ładowania – wynosi aż 65 km.

Jeśli jednak z hulajnogą z jakiegoś powodu jest ci nie po drodze, a koniecznie potrzebujesz ekologicznego i jednocześnie ekonomicznego pojazdu elektrycznego, warto zainteresować się Teverun Tetra 4 Motors. To czterokołowiec z czterema silnikami o mocy 1500 W każdy, który jest chroniony certyfikatem wodoodporności IPX6. Większa bryła pozwoliła producentowi zastosować większą baterię i to widać w zasięgu tej konstrukcji – sięga on aż 200 km. 13-calowe koła typu off-road sprawdzą się doskonale w warunkach terenowych – poza miastem. Wygodnie więc można nim pokonywać każde przeszkody i czerpać frajdę z przejażdżki nawet w niepogodę.

Najlepsze hulajnogi elektryczne odporne na deszcz i wodę

Wracając jednak do hulajnóg – wachlarz możliwości, jeśli chodzi o sprzęt do przejażdżek w trudnych warunkach, jest o wiele większy niż wspomniane wcześniej modele. Kolejnym jest Ruptor R6 V3 o klasie wodoodporności IPX4, który ma napęd na dwa koła – oba napędzane silnikami o mocy 800 W każdy. Dopisek "V3" oznacza w tym sprzęcie usprawnienie względem poprzedników – w tym przypadku akurat jest nim większa bateria 20 Ah, która zapewnia fenomenalne 75 km zasięgu. W tej hulajnodze nie brakuje oczywiście zawieszenia sprężynowego, kierunkowskazów z przodu i z tyłu oraz hamulców tarczowych przy obu kołach.

Jeśli natomiast potrzebujesz hulajnogi elektrycznej o możliwie dużym zasięgu i większych kołach niż standardowe modele, bo np. zdecydowanie częściej poruszasz się po trudnym terenie i w niepogodzie, dobrym wyborem będzie Dualtron Achilleus. To sprzęt z 11-calowymi kołami, które stanowią kompromis pomiędzy 13-calowymi oponami w hulajnogach wyczynowych oraz standardowymi miejskimi oponami (10-calowe). Achilleus osiąga 120 km zasięgu i jest naturalnie odporny na zachlapania, bowiem posiada certyfikat IPX4.



Teverun Tetra

Czy istnieją opony do hulajnóg na gorszą pogodę?

Podczas jazdy hulajnogą w niesprzyjających warunkach pogodowych, takich jak deszcz, śnieg czy lód, kluczowy jest dobór odpowiednich opon. Te z głębszym bieżnikiem lepiej odprowadzają wodę i błoto, poprawiając stabilność na mokrej nawierzchni. Na oblodzone tereny idealnie sprawdzą się opony z kolcami, a miękkie opony bezdętkowe, bardziej odporne na zimno, to dobra opcja na niższe temperatury. Regularne sprawdzanie ciśnienia w oponach również wpływa na bezpieczeństwo. W sklepie 7WAY znajdziesz opony odpowiednie na różne warunki pogodowe, gwarantujące doskonały komfort i przyczepność.

O czym pamiętać przy zakupie hulajnogi na deszcz?

Czy podczas wyboru hulajnogi – mając na uwadze, że będzie użytkowana również w deszczu – warto wiedzieć o czymś więcej? Bynajmniej. Hulajnogi elektryczne, co do zasady, to wygodne urządzenia, które mają oferować komfort nie tylko podczas jazdy, ale także podczas przechowywania.

Takie właśnie są wszystkie z wymienionych powyżej modeli. Ich niewątpliwą zaletą jest fakt, iż w każdych warunkach pozwalają użytkownikowi na pełną niezależność i gwarantują, że wszelkie korki w mieście nie będą nam straszne – podobnie zresztą jak zatłoczona komunikacja miejska.

Nie trzeba również obawiać się o przechowywanie "hulajek" w domach lub nawet mniejszych mieszkaniach. Złożone nie zajmują wiele miejsca. Nie są też ciężkie – z miejskimi modelami poradzi sobie każdy, nawet jeśli trzeba będzie przenieść je przez kilka schodów.

Powyższe modele dostępne są w sklepach z największym wyborem hulajnóg elektrycznych: 7Way.pl, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Decathlon, X-kom oraz Komputronik.