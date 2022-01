Ruszyła lawina? Właściciele portalu Odloty.pl informują, iż lada chwila i on zostanie zamknięty. Już można chyba pytać, kto następny?

Co zamiast Roksy? Na pewno nie Odloty

Niektórzy dopiero co oswoili się z myślą, iż z listy ulubionych stron trzeba wyrzucić Roksa.pl, a już można szykować się do podobnego scenariusza w przypadku Odloty.pl. Jeśli chodzi o zakres działalności, obydwie strony można określać jako niemal identyczne, obydwie działały też po kilkanaście lat. Tym razem wszystko nie dzieje się jednak nagle, bo póki co portal działa niemal normalnie. Ale już niedługo.

Wcześniej zamieszczone ogłoszenia można przeglądać, ale dla zamieszczających próby ich przedłużenia lub dodania nowych kończą się niepowodzeniem. Pojawia się wtedy jedynie krótki komunikat informujący, iż 31 stycznia portal Odloty.pl zakończy działalność.

Dlaczego zamykają Odloty.pl?

Jak widać, jednocześnie nie są podawane jakiekolwiek powody takiej decyzji. Właściciele Odloty.pl od razu odcinają się za to od ewentualnych nowych portali o podobnej tematyce i proszą, aby ich z nimi nie łączyć.

Nie jest tajemnicą, iż w przypadku Roksa.pl chodziło o działania Policji i długo trwające dochodzenie. Doprowadziło ono do zatrzymania 11 osób, którym przedstawiono zarzuty kuplerstwa. W najgorszej sytuacji są jednak znajdujący się w tym gronie 43-letni właściciel i jego 39-letni brat, ponieważ im dodatkowo grozi odpowiedzialność za założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

Będąc przy temacie Roksa.pl pisaliśmy, że jeśli służby wzięły się za cyfrowe sutenerstwo, to zapewne nie skończy się na jednym portalu. Zastanawialiśmy się, która strona dla dorosłych będzie kolejna i być może właśnie poznaliśmy odpowiedź. Być może, bo trzeba poczekać na rozwój sytuacji i kolejne informacje.

Źródło: odloty, foto: unsplash