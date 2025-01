Najpopularniejsze gry w Europie w 2024 r. Nie lubimy nowych gier

W 2024 r. w Europie sprzedało się 188,1 mln gier na PC i konsole. Oznacza to wzrost sprzedaży o 1 proc. Co ciekawe, znaczna większość najpopularniejszych gier to produkcje, które wydano wcześniej niż w 2024 r.

Na podstawie danych dostarczonych przez Games Sales Data poznaliśmy najchętniej kupowane gry w Europie. 131,6 mln kopii zostało kupionych w formie cyfrowej, co oznacza wzrost o 15 proc. względem roku ubiegłego. Nie był to dobry rok dla gier pudełkowych. Ich sprzedaż wyniosła 56,5 mln, co oznacza spadek o 22 proc. Najwyraźniej jesteśmy coraz bliżej śmierci gier pudełkowych, co z pewnością nie podoba się kolekcjonerom i entuzjastom kupowania używanych gier w niższych cenach.

Nie jest pewnie dużym zaskoczeniem, że najpopularniejszą produkcją w Europie w 2024 r. było EA Sports FC 25. Jednocześnie warto odnotować, że sprzedaż produkcji spadła o 5 proc. w porównaniu do sprzedaży EA FC 24 w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Hitem w Europie pozostaje Call of Duty. Black Ops 6 sprzedał się o 9 proc. lepiej niż Modern Warfare 3 w 2023 r. i to pomimo dostępności produkcji w abonamencie Xbox Game Pass.

Kupujemy starsze gry

Doszło jednak do spadku sprzedaży nowych gier. W 2024 r. tylko sześć spośród 20 najlepiej sprzedających się produkcji w Europie zostało wydanych w tym samym roku. W 2023 r. wśród najlepiej sprzedających się gier znalazło się aż 10 produkcji wydanych w tym samym roku.

Procentowo również doszło do spadku sprzedaży świeżo wydanych gier. W 2024 r. odpowiadały one za 27 proc. całej sprzedaży, podczas gdy w 2023 r. było to 34 proc.

Poza EA FC i Call of Duty najlepiej sprzedającą się grą, wydaną w 2024 r. było Helldivers 2. W ogólnym zestawieniu produkcja zajęła szóstą pozycję.

W top 20 znalazły się jeszcze trzy produkcje wydane w 2024 r. Bardzo udany Dragon Ball: Sparking! Zero, czyli kontynuacja serii bijatyk znanej z PlayStation 2, Warhammer 40,000: Space Marine 2, który został ciepło przyjęty przez graczy oraz Super Mario Party Jamboree. Warto zaznaczyć, że GSD nie ma wglądu w oficjalne dane sprzedażowe Nintendo, stąd wyniki sprzedaży produkcji wydawanych przez tę firmę zostały oszacowane. W zestawieniu zabrakło produktów dużych wydawców, które odbiły się szerokim echem ze względu na mniejsze i większe problemy. Mowa tu m.in. o hucznie zapowiadanym i rozczarowującym Dragon Age: The Veilguard czy też krytykowanym Star Wars: Outlaws.

Top 20 najlepiej sprzedających się gier w Europie w 2024 r.

EA Sports FC 25 (EA) Call of Duty: Black Ops 6 (Activision Blizzard) EA Sports FC 24 (EA) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Hogwarts Legacy (Warner Bros) Helldivers 2 (Sony) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) The Crew 2 (Ubisoft) It Takes Two (EA) Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard) Elden Ring (Bandai Namco) Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo) Dragon Ball: Sparking! Zero (Bandai Namco) Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege (Ubisoft) Warhammer 40,000: Space Marine 2 (Focus) Need for Speed: Heat (EA) Super Mario Bros Wonder (Nintendo) Super Mario Party Jamboree (Nintendo) Fallout 4 (Bethesda) Metro Exodus (Plaion)

Wysoko na liście top 20 najlepiej sprzedających się gier znalazło się The Crew 2 od Ubisoftu. Jak czytamy w serwisie videogameschronicle.com, jest to zasługa dużej przeceny, kiedy to tytuł można było kupić za 1 dolara.

Wysoka promocja na It Takes Two doprowadziła do zwiększenia sprzedaży tego tytułu o 39 proc. rok do roku. Wydanie DLC Shadow of the Erdtree przełożyło się o wzrost sprzedaży Elden Ring o 46 proc. O 183 proc. wzrosła sprzedaż Fallout 4, który trafił na 19 miejsce zestawienia. Ma to prawdopodobnie związek z dobrze przyjętym serialem osadzonym w uniwersum.

Inaczej ma się sprawa w przypadku sprzedaży konsol. Spadła ona o 21 proc. Najlepiej sprzedawało się PS5, lecz sprzedaż spadła o 20 proc. W przypadku Nintendo Switch sprzedaż spadła o 15 proc. Najgorzej ma się Microsoft. W tym przypadku sprzedaż konsol Xbox Series X|S wyniosła 48 proc.