Wiedzieli, że zaraz następca, ale i tak kupili iPhone 15. Apple rządzi w Q3

Poznaliśmy listę najczęściej sprzedawanych modeli smartfonów na świecie. W trzecim kwartale 2024 roku rządzi Apple. Klientom w zakupie nie przeszkodził fakt, że zaraz miała się odbyć premiera kolejnej generacji iPhone.

Poznaliśmy wyniki sprzedaży smartfonów w trzecim kwartale 2024 roku. Wśród najlepszych telefonów (przynajmniej zdaniem ich świeżo upieczonych użytkowników) znalazły się smartfony Apple, które zajęły wszystkie miejsca na podium. Przypomina to zresztą sytuację z analogicznego okresu w poprzednim roku.

Apple króluje, iPhone 15 najchętniej kupowanym smartfonem w Q3 2024

We wrześniu 2024 roku odbyła się premiera iPhone 16. Cztery nowe modele dostały kilka poprawek względem poprzednika. Mogłoby się więc wydawać, że klienci niezbyt chętnie wybiorą poprzednią generację. Stało się jednak inaczej - i to nie pierwszy raz. Trzy najchętniej wybierane smartfony w trzecim kwartale 2024 roku to:

Na ósmym miejscu rankingu znalazło się też miejsce dla poprzedniego modelu. Przebój Apple z 2023 roku - iPhone 14 - w trzecim kwartale ubiegłego roku był niekwestionowanym liderem.

Jeśli nie iPhone, to tani Samsung (lub Xiaomi)

Klienci dysponujący nieco mniejszym budżetem najchętniej stawiają na smartfony Samsunga. W TOP 10 najpopularniejszych smartfonów znalazły się takie modele jak Galaxy A15 4G, Galaxy A15 5G, czy nieco droższy Galaxy A35 5G. Ranking zamyka flagowiec koreańskiej marki - Samsung Galaxy S24. I teraz, i rok temu na liście znalazł się też jeden smartfon Xiaomi - podstawowy model z serii Redmi z literką “C” wskazującą na naprawdę ograniczone możliwości, a także bez obsługi sieci 5G.

Czy dominacja smartfonów Apple oznacza, że klienci chętniej sięgają po smartfony z iOS, niż z Androidem? Niekoniecznie. Pamiętajmy, że system operacyjny produkcji Google pojawia się na urządzeniach różnych marek - nie tylko Samsunga, ale też Xiaomi, Oppo, samego Google, czy jednego z innych producentów.

Cała dziesiątka najchętniej wybieranych smartfonów w trzecim kwartale 2024 roku wygląda tak:

iPhone 15

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

Samsung Galaxy A15 4G

Samsung Galaxy A15 5G

Samsung Galaxy A35 5G

Samsung Galaxy A05

iPhone 14

Xiaomi Redmi 13C 4G

Samsung Galaxy S24

Ranking dotyczy sprzedaży globalnej.

Źródło: Counertpoint Research