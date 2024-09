Do naszej redakcji trafiły cztery nowe modele smartfonów Apple - iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro oraz iPhone 16 Pro Max. To nasz pierwszy test iPhone 16. Sprawdziliśmy między innymi wydajność, aparat oraz nowy przycisk do sterowania aparatem.

iPhone 16 - test

Który smartfon iPhone warto kupić? Już na początku przypomnijmy, że iPhone 16 i trzy nowe pozostałe modele smartfonów marki Apple trafią do sklepów dopiero jutro (20 września), więc nasz test może rozwiać Wasze ewentualne wątpliwości, zanim zdecydujecie się na jego zakup.



iPhone 16

Wygląd

Nowy iPhone 16 wygląda podobnie do swojego poprzednika. Obudowa została wykonana z aluminium, a jej tylny panel został pokryty barwionym szkłem o matowym wykończeniu. Inne są jednak warianty kolorystyczne. Do nas trafił biały model (obok czarnego najbardziej neutralny), ale mamy też iPhone 16 Plus w kolorze ultramaryna i ten robi wrażenie. Co prawda, o gustach się nie dyskutuje, ale muszę przyznać, że bardzo mi się podoba.

Dodajmy, że zarówno iPhone 16, jak i iPhone 16 Plus dostępne są w pięciu kolorach:

ultramaryna,

berylowa zieleń,

różowy,

biały,

czarny.

Biały iPhone 16 i iPhone 16 Plus w kolorze ultramaryna

Największą różnicę w wyglądzie stanowi pionowe ułożenie obiektywów. Taki układ pozwala na rejestrowanie zdjeć i wideo przestrzennego, które następnie odtwarzać można na goglach Vision Pro.



Aparaty w iPhone 16

Nowością jest także przycisk czynności, znany z iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Pro Max.

Przycisk czynności w iPhone 16

Wydajność

iPhone 16 został wyposażony w czip A18, na który składa się 6‑rdzeniowe CPU z 2 rdzeniami zapewniającymi wydajność i 4 rdzeniami energooszczędnymi, 5‑rdzeniowe GPU oraz 16‑rdzeniowy system Neural Engine. Wszystkie cztery nowe modele mają 8 GB RAM, co ma umożliwić obsługę systemu Apple Intelligence, który na razie nie jest jednak oficjalnie dostępny w Polsce.

Poniżej prezentujemy wyniki testu Geekbench 6, które osiągnął testowany iPhone.

Kamera

Nowy aparat Fusion umożliwia zrobienie zdjęcia w rozdzielczości do 48 MP oraz zdjęcia z 2-krotnym zoomem optycznym o rozdzielczości 12 MP. Jest też obiektyw szerokokątny, który potrafi uchwycić panoramiczne kadry, a także zdjęcia makro, które są chyba największą nowością.

Zdjęcie makro zrobione iPhone 16 (skompresowane)

Przycisk do sterowania aparatem

Do przycisku sterowania aparatem trzeba się przyzwyczaić. Zaskoczyło nas, że nie jest tak super intuicyjny jakby się mogło wydawać. Na pewno potrzeba kilku podejść aby za jego pomocą zacząć sprawnie robić zdjęcia. Mi jednak wystarczyło kilka minut klikania.

Przycisk sterowania aparatem w iPhone 16

Pierwsze wciśnięcie (kliknięcie) powoduje uruchomienie kamery (nawet przy zablokowanym telefonie), a kolejne powoduje wykonanie zdjęcia. Po wciśnięciu i przytrzymaniu nagrywa się wideo tak długo, jak przycisk jest wciśnięty. W trybie wideo wystarczy kliknąć raz by rozpocząć nagrywanie, a drugi raz by je zakończyć.

Lekkie wciśnięcie powoduje uruchomienie narzędzia zoom, a przesuwając palcem po przycisku można zmienić ustawienia.

Podwójne lekkie wciśnięcie umożliwia przejście do ustawień innych parametrów - ekspozycja, głębia, zoom, aparaty, style fotograficzne oraz ton.

iPhone 16 - pierwsze testy

Pierwsze wrażenie jest dobre, ale na szczegółową recenzję przyjdzie jeszcze czas. Wiecie już, że mamy iPhone 16 Plus, ale do naszej dyspozycji jest również iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, zegarek Apple Watch Series 10 i nowe słuchawki AirPods 4. Spodziewajcie się wnikliwych testów wszystkich tych urządzeń na łamach naszego portalu.