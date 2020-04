Naukowcy opracowali naklejkę, która staje się przezroczysta po zbyt długim przebywaniu w wyższej temperaturze. Takie oznaczenie na produktach może pomóc w identyfikacji produktów, które mogły stać się szkodliwe dla naszego zdrowia.

Kupujemy mrożone jedzenie, a otwierając je widzimy grubą warstwę szronu na produkcie. Kto z nas tego nie zna? Oznacza to, że towar w wyniku nieprawidłowego przechowywania rozmroził się (przynajmniej częściowo), a potem ponownie został włożony do lodówki. Niby nic, ale zjedzenie takiego produktu nie jest najlepsze dla naszego zdrowia, ponieważ na ponownie zamrożonym jedzeniu dość szybko namnażają się liczne bakterie. Często nie zmieniają wyglądu, smaku czy zapachu mrożonki, ale mogą wpłynąć na organizm jedzącego. A to może skończyć się zatruciem pokarmowym.

Jeżeli kupujemy jedzenie to chcemy, by było wcześniej odpowiednio przechowywane. Osoby wyczulone na tym punkcie może zainteresować fakt, że naukowcy opracowali eksperymentalną naklejkę, która będzie pokazywała czy żywność była przechowywana w odpowiednio niskiej temperaturze.

Naklejka na straży żywności

Jednorazowa naklejka została opracowana przez naukowców z Koreańskiego Instytutu Technologii Chemicznej (KRICT). Przeznaczona jest do przyklejania na żywność wrażliwą na temperaturę, taką jak mięso, ryby, owoce czy warzywa. Może być przydatna również w przypadku leków i innych produktów, które muszą być przechowywane w niższej temperaturze.

Jak to działa?

Naklejkę tworzy cienka, elastyczna folia z warstwą wykonaną z przecinających się nanowłókien. Dopóki temperatura otoczenia jest niska, ich struktura pozostaje nienaruszona i stabilna, a rozproszone światło daje efekt nieprzezroczystej folii. Jeżeli jednak temperatura otoczenia wzrośnie do 10°C i wyższej, włókna topią się, plączą i cała ich struktura się zapada. Wtedy folia przepuszcza światło, a naklejka staje się przezroczysta. Również ukryty pod folią napis ostrzegający stanie się widoczny.

Najistotniejsze jest to, że po ponownym obniżeniu temperatury naklejka nie wraca do poprzedniego stanu. Pozostaje przezroczysta pokazując, że dany produkt był przez określony czas w temperaturze wyższej niż zalecana.

Niektóre produkty są bardziej wrażliwe na temperaturę niż inne i szybciej mogą się zepsuć. Dlatego naukowcy opracowali metodę, dzięki której można regulować ilość czasu potrzebnego na degradację włókien. Naklejka ulega zmianie maksymalnie po 24 godzinach od wystawienia na działanie wyższej temperatury.

Naukowcy zapewniają, że ta technologia jest niedroga (szacowany koszt produkcji wynosi około 1 centa za naklejkę) i już spodziewają się szerokiego wprowadzenia jej w przemyśle spożywczym i medycznym. Co prawda na rynku są dostępne podobne wynalazki, jednak są mniej praktyczne, a zawarte w nich chemikalia mogą wycieknąć i uszkodzić towar.

Ten model naklejki zapowiada się niezwykle praktycznie i jeżeli zostanie wprowadzony na szeroką skalę, nie będzie trzeba już zgadywać jakości kupowanego produktu. Przynajmniej pod kątem przechowywania.

