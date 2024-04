NASA przeprowadziła test laserowej komunikacji z sondami kosmicznymi. Eksperyment Deep Space Optical Communications (DSOC) pozwolił przesłać dane na odległość ponad 226 mln km z szybkością transmisji 25 Mb/s.

13 października 2023 r. wystrzelono sondę Psyche, która ma zbadać asteroidę 16 Psyche. Według planów, ma ona dotrzeć na miejsce dopiero w 2029 r. Z misją wiąże się też inny ważny eksperyment - Deep Space Optical Communications (DSOC), który ma na celu przetestowanie komunikacji laserowej.

NASA testuje komunikację laserową

11 grudnia 2023 r. przeprowadzono eksperyment, w którym komunikacja DSOC pozwoliła przesłać dane na odległość 31 mln km z szybkością 267 Mb/s. Na tym jednak nie koniec. NASA potwierdziła, że moduł DSOC przeszedł kolejne testy - urządzenie przesłało dane na odległość ponad 226 mln km (to 1,5-krotnie większa odległość niż z Ziemi do Słońca) z szybkością 25 Mb/s (teraz możecie to porównać do szybkości swojego internetu).

„Podczas przelotu 8 kwietnia przesłaliśmy około 10 minut zduplikowanych danych statku” – przekazał Meera Srinivasan, kierownik projektu w Jet Propulsion Laboratory NASA w południowej Kalifornii. „Do tego czasu wysyłaliśmy dane testowe i diagnostyczne z Psyche. Stanowi to znaczący kamień milowy dla projektu, pokazując, w jaki sposób komunikacja optyczna może łączyć się z systemem komunikacji radiowej statku kosmicznego.”



Komunikacja laserowa zastąpi komunikację radiową

System komunikacji laserowej może zastąpić obecny system komunikacji radiowej. Naukowcy chwalą się osiągnięciem kamienia milowego, który przybliża nas do tego celu. Co więcej, udało się tutaj osiągnąć dużo wyższą szybkość transmisji danych, niż pierwotnie zakładano; wstępne szacunki naukowców wskazywały, że przy tej odległości szybkość transmisji spadnie do 1 Mb/s.

Komunikacja laserowa zapewnia szybszą transmisję danych niż komunikacja radiowa, ale wymaga czystego nieba i sprzyjających warunków pogodowych. Komunikacja radiowa jest mniej zależna od warunków pogodowych.

Źródło: NASA