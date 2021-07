27 lipca 2021 roku to dzień, w którym Nasza-Klasa przestaje istnieć. Swego czasu niezwykle popularny portal społecznościowy – dziś znany już pod skróconą nazwą: nk – odchodzi do historii.

Historia Naszej-Klasy kończy się właśnie dziś

Historia Naszej-Klasy rozpoczęła się 11 listopada 2006. Serwis niezwykle szybko zyskał popularność – szczególnie wśród dorosłych użytkowników, dając im szansę na sprawdzenie, jak potoczyło się życie dawnych koleżanek i kolegów ze szkolnych ławek. Zgodnie z nazwą portal koncentrował się bowiem na społecznościach szkolnych.

W 2010 roku na Naszej-Klasie konta miało już około 14 milionów osób. Wtedy też stało się jasno, że trudno będzie o dalszą ekspansję, szczególnie w obliczu nieustającego wzrostu popularności takich serwisów jak Facebook. Dlatego zdecydowano się na zmianę profilu na bardziej uniwersalny – od tego czasu mówimy już o nk, bo taką właśnie skróconą nazwę portal przyjął 11 lat temu.

Po początkowym skoku popularności nk zaczęło mocno upadać. Nie pomógł nawet kolejny duży krok, jakim było przejęcie kontroli nad serwisem przez koncern Ringier Axel Springer Polska w roku 2015. W ubiegłym roku z portalu korzystało niewiele ponad milion użytkowników i w związku z brakiem perspektyw podjęto decyzję o jego zamknięciu, wraz z dniem 27 lipca 2021 roku – niemal 15 lat po debiucie w Internecie.

Co nk zrobi z zebranymi danymi użytkowników?

Przez lata działalności Naszej Klasy zebrano olbrzymie pokłady danych osobowych. Administrator serwisu, którym jest Ringier Axel Springer, postanowił uspokoić wszystkich zainteresowanych i zapewnić, że całkowicie pozbędzie się tych danych, trwale je usuwając.

Na serwerach pozostać mogą jedynie dane tych osób, w których sprawach wszczęto postępowania (na przykład o zwrot środków z płatnych usług i gier). Po zakończeniu tych postępowań, naturalnie, dane zostaną usunięte.

Dlaczego Nasza-Klasa przegrała z Facebookiem?

Nasza-Klasa była portalem, którego właściciele mieli naprawdę dobry pomysł. I w pierwszych latach to się jak najbardziej sprawdzało – młodsi mieli miejsce do rozmów ze znajomymi z klasy, starsi zaś mogli odnaleźć dawnych znajomych i odnowić z nimi kontakt. Koncepcja okazała się jednak zbyt niszowa, by móc wygrać w starciu z tak uniwersalnym narzędziem jak Facebook.

Facebook oferował i oferuje znacznie więcej. Już pod banderą nk właściciele próbowali odpowiedzieć, wprowadzając rozmaite nowe funkcje, takie jak mikroblog, komunikator, grupy czy ocenianie zdjęć, ale nie byli w stanie dogonić rozpędzonego portalu Marka Zuckerberga, a równocześnie rozmyło się to, co wyróżniało Naszą-Klasę. Wydaje się jednak, że serwis osiągnął wszystko, co mógł.

Dobrze, że był – pomógł pewnie odbudować niejedną znajomość. Dziś jednak bez wątpienia nie jest już potrzebny. A jeśli do teraz masz na nim konto, to sprawdź, co wybrać zamiast Naszej-Klasy – oto najpopularniejsze serwisy społecznościowe na świecie.

Źródło: nk, informacja własna