Nowi właściciele GG robią, co mogą, by znów zainteresować nas tym komunikatorem. A przede wszystkim: zainteresować nim firmy. Te mogą teraz wykupić sobie atrakcyjne numery, ale to, czy ich ceny są atrakcyjne, to już zupełnie inny temat.

W przeciwieństwie choćby do WhatsAppa nie wystarczy znać czyjegoś numeru telefonu, żeby z nim popisać na GG. To, co mogłoby być wadą, nowi właściciele komunikatora chcą zmienić w atut, proponując firmom atrakcyjne, krótkie numery – jeszcze łatwiejsze do zapamiętania.

Za ile można kupić krótki numer GG?

Do tej pory numery GG były przyznawane użytkownikom z góry, a te krótkie były zarezerwowane głównie dla fundacji i instytucji publicznych. Teraz się to zmienia, bo w oficjalnym sklepie komunikatora pojawiły się specjalne oferty:

dowolny numer 3-cyfrowy od 600 złotych,

dowolny numer 4-cyfrowy od 400 złotych

dowolny numer 5-cyfrowy od 100 złotych,

dowolny numer 9-cyfrowy od 500 złotych

oraz pakiet 5, 10 lub 20 kolejnych 5-cyfrowych numerów od 500 złotych.

Pierwsze trzy opcje to numery łatwe do zapamiętania, czwarta zaś powstała w takim zamyśle, by numer GG był taki sam jak numer telefonu – stąd też wyższa cena, pomimo dłuższego numeru. Ostatnia propozycja natomiast to typowy pakiet firmowy, w którym kolejni pracownicy mają numer o jeden wyższy.

Ceny nie są niskie, ale poważnie ograniczone są też dostępne numery, więc nie ma się co dziwić. Z drugiej jednak strony można się zastanawiać, czy warto. Właściciele GG wprawdzie chwalą się, że z komunikatora aktywnie korzysta około 900 tysięcy osób, ale bez wątpienia nie jest to już najpopularniejsza aplikacja do utrzymywania kontaktów.

GG dla firm? Na to się dziś stawia

Właściciele chcieliby jednak odzyskać tę popularność. Dlatego zresztą w marcu uruchomili konta firmowe na GG – z danymi teleadresowymi, opisem działalności i linkiem do strony. Można tworzyć nowe konta tego typu, jak i przekształcać obecne, a katalog i wyszukiwarka mogą je filtrować.

A wy korzystacie z GG? Uważacie, że ten komunikator może jeszcze odegrać istotną rolę na rynku – choćby właśnie w sektorze biznesowym? Dajcie znać w komentarzach, jakie są wasze opinie.

Źródło: GG

Czytaj dalej o komunikatorach: