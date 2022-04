NAVEE N65 to hulajnoga elektryczna, która zdobywa bardzo pozytywne recenzje. Możesz teraz sporo zaoszczędzić na jej zakupie, o ile tylko się pospieszysz.

NAVEE N65 – chwalona hulajnoga w promocji

W kwietniu firma NAVEE świętuje swój pierwszy rok obecności na rynku. Córka grupy Xiaomi rośnie w błyskawicznym tempie, a jej pierwsza hulajnoga elektryczna – N65 – cieszy się sporym zainteresowaniem. Z okazji pierwszych urodzin pojazd jest dostępny w wyjątkowo niskiej cenie, ale musisz się pospieszyć, jeśli chcesz skorzystać z tej promocji.

Normalnie NAVEE N65 kosztuje 3499 złotych, ale w ramach jubileuszowej promocji możesz kupić ją za jedyne 2649 złotych. Co więcej, decydując się na zakup, możesz wziąć udział w loterii i wygrać dodatkowe nagrody, w tym nawet 200 złotych rabatu. Tak jak wspominaliśmy jednak, czasu nie ma zbyt wiele. Oferta obowiązuje do wtorku, 26 kwietnia, do godziny 10.00 czasu polskiego.

Promocja została zorganizowana na platformie Geekbuying. To oznacza, że możesz liczyć na wysyłkę w 24 godziny, bezpłatną dostawę w ciągu 3 dni roboczych oraz możliwość dokonania płatności w wygodny sposób: przez Przelewy24 lub BLIK.

Co ma w sobie elektryczna hulajnoga NAVEE N65?

Czym cechuje się NAVEE N65? Przede wszystkim długim zasięgiem, dochodzącym aż do 65 kilometrów. Silnik o mocy 500 W zapewnia przy tym pierwszorzędną dynamikę jazdy i możliwość pokonywania wzniesień o nachyleniu dochodzącym do 25%. Sprawne hamulce i 10-calowe opony zapewniają bezpieczeństwo i komfort podróżowania, a platforma wykonana ze stopu magnezu jest przysłowiową wisienką na torcie.

Składanie i przenoszenie hulajnogi jest bezproblemowe, a wygodna regulacja prędkości pozwala dostosować ją do warunków i otoczenia. Pozytywny wpływ na komfort użytkowania ma również czytelny panel sterowania na kierownicy, a ostatnia z kluczowych informacji jest taka, że NAVEE N65 jest przystosowana do osób o wadze do 120 kg.

Artykuł powstał we współpracy z NAVEE / Geekbuying.