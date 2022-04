Euclidean Studios, serbski producent gier, ogłosił rozpoczęcie prac nad swoją debiutancką produkcją. Zwiastun tytułu zapowiada zdecydowanie mroczny klimat.

Nazralath: The Fallen World to gra inspirowana twórczością H.P. Lovecrafta oraz Zbigniewa Beksińskiego. Trzecioosobowa przygodowa gra akcji w stylu dark fantasy czerpie również z takich tytułów jak Planescape: Torment oraz Dark Souls. Jak zapowiadają twórcy, Nazralath to głębokie zagłębienie się w okultystyczne królestwa mrocznej fantazji.

Zapowiedź gry przedstawiono na krótkim zwiastunie, który możecie obejrzeć poniżej:

Tytuł będzie korzystać z technologii Unreal Engine od firmy Epic Games. Nieznana jest na razie data premiery ani docelowe platformy – być może wkrótce twórcy pokuszą się o więcej szczegółów. Prace są na bardzo początkowym etapie, jednak tytuł zapowiada się naprawdę obiecująco.

Co myślicie o Nazralath? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: youtube.com, euclideanstudios.com