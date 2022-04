Company of Heroes 3 nabiera kształtów. Twórcy zaserwowali nam nowy materiał, podkreślający jakość oprawy wizualnej i realizm rozumiany na różne sposoby.

Company of Heroes 3 realistyczne jak nigdy dotąd

Już poprzednimi odsłonami twórcy udowodnili, że wiedzą, jak robić dobre strategie czasu rzeczywistego. Najnowsza część – zatytułowana po prostu Company of Heroes 3 – ma zachować wszystko to, za co pokochaliśmy jej poprzedniczki, a równocześnie wnieść na jeszcze wyższy poziom jakość oprawy wizualnej, fizykę i szeroko rozumiany realizm.

Trafiamy w okolice Morza Śródziemnego, naturalnie z czasów II wojny światowej. Naszym zadaniem będzie opracowanie odpowiedniej taktyki oraz przemyślane postępowanie w bazie, jak i na polu bitwy. Już wcześniej seria cechowała się realistycznym podejściem do walki na froncie, a teraz dojdą do tego jeszcze wiernie odwzorowane pojazdy i postacie (jak również całe otoczenie). Zresztą co tu dużo gadać, najlepiej to po prostu zobaczyć…

Obejrzyj najnowszy „dziennik dewelopera” Company of Heroes 3:

Premiera Company of Heroes 3 jeszcze w tym roku

Wciąż nie znamy dokładnej daty premiery, wiemy tylko tyle, że plany zakładają tegoroczną premierę Company of Heroes 3. Jasne jest również to, że wyłączną platformą docelową są komputery osobiste.

Źródło: Relic Entertainment, informacja własna