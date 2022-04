Długo trzeba było czekać na jakiekolwiek wzmianki odnośnie Avatar: Frontiers of Pandora. Wygląda jednak na to, że cisza w tym przypadku nie oznaczała problemów.

Będą testy Avatar: Frontiers of Pandora

Wielu graczy, w tym również i my, zalicza Avatar: Frontiers of Pandora do najciekawszych gier, jakie mają pojawić się w obecnym roku. Trudno jednak pokusić się o stwierdzenie, iż Massive Entertainment i Ubisoft systematycznie donoszą o postępach prac. Ba, tak naprawdę nie tylko nie pokazywano nowych materiałów wideo, ale też oszczędnie podchodzono do publikowania informacji. Może wkrótce jakieś się pojawią.

Zdecydowano się bowiem pokazać grę pierwszym graczom. Ciężko będzie załapać się na listę, ponieważ testy skierowane są do mieszkańców Malmö i okolic (w tym mieście swoją siedzibę ma Massive Entertainment). Pozostaje liczyć, że w niedalekiej przyszłości odbędą się testy lub przynajmniej pokazy na szerszą skalę.

Kiedy premiera Avatar: Frontiers of Pandora?

Trudno wyciągać tu daleko idące wnioski, ale raczej jest to pozytywny sygnał ze strony twórców. A skoro tak to można mieć nadzieje, iż uda się dotrzymać składanych deklaracji odnośnie daty premiery. Jak wspomnieliśmy, mówiły one o 2022 roku. Jakiś czas temu Ubisoft zasugerował obecny rok, ale podatkowy, czyli okres do 31 marca 2023 roku.

Jeśli optymistyczny scenariusz doczeka się realizacji, to zapewne w końcówce tego roku. Wiele osób liczy, iż Avatar: Frontiers of Pandora zostanie wydany w okolicach premiery Avatar 2, jednego z najgłośniejszych filmów przygotowywanych na obecny rok. Nowe dzieło Jamesa Camerona ma trafić na ekrany kin w grudniu.

Avatar: Frontiers of Pandora zmierza natomiast na PC oraz konsole Xbox i PlayStation obecnej generacji. Czekacie?

Źródło: ubisoft