Rosnąca popularność kryptowalut coraz częściej przywodzi pomysł wprowadzenia cyfrowego pieniądza, który łączyłby zalety tradycyjnej gotówki i wirtualnych walut. Niedługo takie rozwiązanie może zostać wprowadzone też w naszym raju.

Co to jest cyfrowy pieniądz? Najprościej mówiąc jest to wirtualna waluta, ale zarządzana przez bank centralny (CBDC - Central Bank Digital Currency). Tego typu rozwiązanie jest tańsze w obsłudze (bo nie trzeba drukować banknotów lub wybijać monet, a do tego odchodzi problem składowania materialnych pieniędzy), a przy tym zapewnia możliwość kontroli przepływu środków. Największe obawy dotyczą okresu ważności takiej gotówki, co wymusza na obywatelach jej szybkie "zużywanie".

Wiemy, że pomysł wprowadzenia cyfrowego pieniądza analizuje m.in. Europejski Bank Centralny (EBC) czy System Rezerwy Federalnej (FED), a Bank Centralny Chińskiej Republiki Ludowej (PBOC) już wprowadził cyfrowego juana. Prace nad cyfrowym złotym prowadzi także Narodowy Bank Polski (NBP).

NBP intensyfikuje prace nad cyfrowym złotym

NBP przyznaje, że monitoruje stan prac nad cyfrowymi pieniędzmi od 2017 roku i rozważa wprowadzenie takiej waluty w naszym kraju. Bank obserwuje także inne czynniki mogące mieć wpływ na decyzję, a w szczególności kryptowaluty, aktywność na rynku usług płatniczych dużych firm oraz postępującą cyfryzację na runkach finansowych.

W oświadczeniu banku czytamy:

Jako najistotniejsze uwarunkowanie zewnętrzne dla Polski należy wskazać prace prowadzone przez Europejski Bank Centralny wraz z Eurosystemem nad możliwym wprowadzeniem cyfrowego euro, mając na uwadze wysoki udział strefy euro w handlu zagranicznym Polski.

Czy cyfrowy złoty wyprze tradycyjną gotówkę? W maju ubiegłego roku NBP opublikowało raport „Pieniądz cyfrowy banku centralnego”, który stwierdzał, że „wyniki prowadzonych analiz wskazują na brak wyraźnych korzyści z wprowadzenia pieniądza cyfrowego banku centralnego w Polsce w stosunku do dostrzeganych rodzajów ryzyka”

Wygląda na to, że sytuacja może jeszcze ulec zmianie. W tym roku NBP planuje przeprowadzić kolejną analizę potencjalnych skutków emisji cyfrowego złotego. Być może wykaże ona konieczność przejścia do dalszych prac w tej sferze. Pytanie, czy ewentualny cyfrowy złoty też miałby datę ważności.

