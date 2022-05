W związku ze strzelaniną szkolną z Texasu, do której doszło 24 maja, pierwszy odcinek Stranger Things 4 otrzymał kartę z ostrzeżeniem o scenach zawierających przemoc wobec dzieci.

Netflix ostrzega przed przemocą

Czwarty sezon Stranger Things, którego premiera miała miejsce w piątek 27 maja zbiera mnóstwo dobrych recenzji. Jednak pierwszy odcinek sezonu rozpoczyna się sceną, która może budzić kontrowersje w związku ze śmiercią 21 osób, w tym 19 dzieci do której doszło wskutek strzelaniny w szkole podstawowej w miejscowości Uvalde w Teksasie. Tragiczne wydarzenia miały miejsce we wtorek, w tym samym tygodniu co premiera sezonu.

Niemal w ostatniej chwili przed premierą serwis Netflix dodał adnotację na początku odcinka, która ostrzega przed jego treścią, mogącą godzić w uczucia oglądających w obliczu niedawnej tragedii.

„Ten sezon Stranger Things kręciliśmy rok temu, ale biorąc pod uwagę niedawną tragiczną strzelaninę w szkole w Teksasie, widzowie mogą uznać pierwszą scenę pierwszego odcinka za niepokojącą. Jesteśmy głęboko zasmuceni tą niewypowiedzianą przemocą, a nasze serca wychodzą naprzeciw każdej rodzinie opłakującej ukochaną osobę” Głosi komunikat Netflixa

Ostrzeżenie skierowane jest do widzów z USA

Komunikat jest widoczny jedynie dla widzów logujących się do serwisu ze Stanów Zjednoczonych. W amerykańskiej wersji opisu zawarta też została adnotacja o pojawiającej się przemocy graficznej z udziałem dzieci.

Ostatnie wydarzenia są kolejną cegiełką w zarówno amerykańskiej, jak i ogólnoświatowej dyskusji na temat dostępu do broni palnej. Czy Netflix słusznie postąpił ostrzegając wrażliwych widzów? Czy jednak lepszą taktyką w obliczu tragedii byłoby opóźnienie premiery sezonu o tydzień lub dwa?