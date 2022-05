Dopiero co pisaliśmy o rekordowym czasie trwania 3 finałowych odcinków Strangers Things 4. Dziś możemy uzupełnić to zestawienie o kolejne epizody. Co z niego wynika?

Strangers Things 4 – czas trwania wszystkich odcinków

Atmosferę wokół czasu trwania 4. sezonu Stranger Things skutecznie budowano. Po ujawnieniu informacji co do rozciągłości ostatnich odcinków, porównania tytułu do Gry o Tron okazały się jak najbardziej uzasadnione:

Nie wiedzieliśmy, jak wielki zrobi się ten sezon. Dopiero w połowie zdaliśmy sobie sprawę, ile historii chcemy tutaj opowiedzieć. "Gra o tron" była dla nas jednym z punktów odniesienia, ale jeszcze bardziej chodziło o objawienie czegoś i danie widzom odpowiedzi – mówili niegdyś bracia Dufferowie.

Obecnie skala sezonu znana jest już w pełnej krasie. Wyjawiono bowiem długość wszystkich odcinków serii. Kompletne zestawienie prezentuje się następująco:

Sezon będzie najdłuższym w historii serialu, przewyższając swoich poprzedników pod tym względem aż dwukrotnie. Jesteście gotowi na 13 godzin seansu?

Strangers Things 4 – kiedy premiera poszczególnych części?

Jeżeli jednak, mimo najszczerszych uczuć do serii, tak ekstremalny binge-watching Was przerasta, informacja o podziale sezonu na części może okazać się dla Was nie najgorszym newsem. Najbliższa premiera Stranger Things 4 (27 maja) obejmuje bowiem 7 pierwszych odcinków. Kolejne 2 zagoszczą zaś na platformie 1 lipca.

