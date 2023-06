Od zapowiedzi do realizacji tym razem droga okazała się bardzo krótka. Współdzielenie konta Netflix w Polsce jest już płatne, a użytkownicy zgłaszają nowe powiadomienia pojawiające się w aplikacji.

Netflix Podróżuję. Co to jest?

Informacje o tym, że Netflix pochyla się nad współdzieleniem kont pojawiały się od dłuższego czasu. Chociaż długo wydawało się, że w przypadku naszego rynku skończy się tylko na pewnych utrudnieniach technicznych, ostatecznie zdecydowano się także na opłaty. Bardzo szybko zmiany zostały wdrożone, co doskonale potwierdzają wpisy pojawiające się w mediach społecznościowych. Wiele osób udostępnia screeny i zdjęcia z nowym powiadomieniem oraz tajemniczą opcją Podróżuję.

To nic innego jak rozwiązanie przygotowane dla osób, które korzystają z serwisu Netflix nie tylko w domu, ale również poza nim. Dzięki niemu możliwe jest uzyskanie dostępu do konta na urządzeniu przenośnym (np. na laptopie czy smartfonie) podłączonym do innej sieci niż domowa. Co trzeba zrobić, aby móc z tego korzystać? I czy to prosty sposób na pominięcie blokady? Nie do końca.

"Uruchom aplikację Netflix na urządzeniu przenośnym połączonym z internetem w swoim gospodarstwie domowym Netflix nie rzadziej niż raz na miesiąc. Aby oglądać w drugiej lokalizacji, uruchom aplikację po połączeniu tego urządzenia z internetem w tej lokalizacji." - wyjaśnia Netflix

Współdzielenie konta Netflix. Co powoduje kliknięcie Podróż?

Jak zawsze w przypadku pojawienia się czegoś nowego znajdują się osoby, które w pierwszej kolejności pytają o radę innych. Odpowiedź na krążące po sieci pytanie dotyczące tego co powoduje kliknięcie Podróż nie jest skomplikowana i ogranicza się do pokazania dwóch zrzutów ekranu.

Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie widoku z informacją o możliwości otrzymania tymczasowego kodu dostępu (jest wysyłany na adres e-mail). Jeśli się na to zdecydujemy otrzymamy go wraz z odpowiednimi instrukcjami. Na urządzeniu, z poziomu którego chcemy oglądać Netflix pojawi się natomiast kolejne okienko, tym razem z możliwością wpisania wspomnianego kodu dostępu. Jest ważny przez 15 min.

Ile kosztuje Netflix? A ile współdzielenie konta?

Przy okazji zmian w zakresie współdzielenia konta nie korygowano podstawowego cennika. Netflix kosztuje tyle samo co wcześniej, czyli 29 zł, 43 zł lub 60 zł, w zależności od wybranego pakietu. O ich szczegółach więcej przeczytacie w naszym artykule.

Drożej jest w przypadku zgodnego z regulaminem dodania osoby spoza gospodarstwa domowego (takim określeniem posługuje się Netflix) do konta. Wtedy trzeba doliczyć do powyższej opłaty 9,99 zł (to też wydatek, jaki będzie obciążał konto co miesiąc).