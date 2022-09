Netflix nawiązał współpracę z firmą Ubisoft, na mocy której będzie mógł zaoferować mobilnym graczom trzy tytuły na wyłączność. I to wcale nie byle jakie.

Netflix i Ubisoft razem dla fanów gier mobilnych

Pogłoski na temat wejścia Netflix do świata gier były pewnym zaskoczeniem, ale już w połowie zeszłego roku stały się faktem. Jeśli dla kogoś wciąż wygląda to dość nieśmiało, w najbliższej przyszłości sytuacja może się zmienić. Pomoże w tym porozumienie z dobrze znaną w branży gier firmą Ubisoft. Ma zaowocować trzema grami opartymi na bardzo popularnych gamingowych markach. Wszystkie powinny zadebiutować w 2023 roku.

„Szalenie cieszymy się z nawiązania współpracy z firmą Ubisoft, która stworzyła dla fanów gier niezrównaną liczbę fascynujących światów. Ta współpraca zapewni naszym użytkownikom wyłączny dostęp do arcyciekawych serii gamingowych. Jest to ważny krok w tworzeniu katalogu doskonałych gier mobilnych dla użytkowników z całego świata.” - Mike Verdu, wiceprezes Netflix ds. gier

rozwiń

Dobre gry na Netflix, to możliwe

Niektórzy stwierdzą pewnie, że to „tylko” gry mobilne. Inni nadmienią, mimo średniej sympatii do nich, że kierunek jest dobry, co najlepiej pokazują pieniądze, jakie można w tym sektorze zarobić. A niektórzy na wstępie zainteresują się, o czym w ogóle w tym przypadku mowa. I bardzo słusznie.

Wygląda bowiem na to, że Netflix i Ubisoft szykują naprawdę mocne uderzenie. Przygotowywane gry mają zabierać graczy do światów Assassin's Creed (tu warto przypomnieć, że powstaje też serial), Mighty Quest oraz Valiant Hearts.

Na ten moment nie otrzymaliśmy większej dawki konkretów. Assassin's Creed to jednak marka niezwykle popularna i lubiana, zapewne również nowa mobilna propozycja będzie budziła zainteresowanie. Warto zwrócić też uwagę na nowe Valiant Hearts, bo wydane w 2014 roku Valiant Hearts: The Great War okazało się bardzo dobre, dla niektórych wręcz świetne. O szczegółach możecie poczytać w naszej recenzji. Chociaż można spodziewać się nowej historii, raczej nie zmienią się główne założenia co do rozgrywki, znów powinniśmy otrzymać miks przygodówki, zręcznościówki i gry logicznej. Nowa propozycja w świecie Mighty Quest będzie natomiast propozycją dla sympatyzujących z hack'n'slash.

„Cały czas staramy się zapewniać wyśmienite wrażenia użytkownikom różnych platform, dlatego cieszy nas rozpoczęcie współpracy z partnerem tak nowatorskim i kreatywnym jak Netflix. Uważam, że ta współpraca będzie dla użytkowników Netflix doskonałą okazją do lepszego zapoznania się z naszymi światami i seriami na urządzeniach mobilnych.” - Jean-Michel Detoc, kierownik działu mobilnego, Ubisoft

Źródło: netflix