Netflix, który od dawna pozostaje liderem w kategorii serwisów streamingowych prawdopodobnie będzie chciał rozszerzyć działalność. Jeśli sprawdzą się aktualne doniesienia, tym razem uśmiechnie się do graczy.

Netflix przygotuje konkurenta dla Apple Arcade?

Od razu podkreślmy, iż przynajmniej póki co nie ma planów tworzenia wysokobudżetowych gier, rzucania się na głęboką wodę i rywalizowania z najpopularniejszymi markami. Mówi się, coraz głośniej, iż Netflix ma w planach konkurencję dla Apple Arcade.

Podobnie jak w przypadku platformy Netflix, również tutaj mielibyśmy do czynienia ze sprzedażą subskrypcyjną. Powiedzmy szczerzenie - nic zaskakującego. Informacje na ten temat jako pierwsze podało The Information, aczkolwiek temat szybko podłapały również inne redakcje. Część z nich otrzymała nawet odpowiedź od rzecznika prasowego Netflix i wygląda na to, że faktycznie możemy wkrótce doczekać się jakieś zapowiedzi.

„Nasi członkowie cenią różnorodność i jakość naszych treści. Dlatego nieustannie poszerzamy ofertę - od seriali po filmy dokumentalne, filmy, oryginalne produkcje w językach lokalnych i programy reality TV. Lubią też angażować się bardziej bezpośrednio w historie, które kochają - poprzez interaktywne programy, takie jak Bandersnatch i You v. Wild lub gry oparte na Stranger Things, La Casa de Papel czy To All the Boys. Dlatego nie możemy się doczekać, aby zrobić z interaktywną rozrywką coś więcej.”

Pierwsze kroki zostały już podjęte

Dość pokrętne stanowisko przyjęte przez rzecznika prasowego wielu odbiera jako potwierdzenie przedstawianego scenariusza. Możliwe, że całkiem słusznie. Jednocześnie nie brak bowiem doniesień, iż trwa rekrutacja na nowe stanowiska. Poszukiwana jest między innymi osoba z doświadczeniem, która pokieruje całym przedsięwzięciem.

Na konkrety za wcześnie, ale jak już wspomnieliśmy nikt nie powinien spodziewać się, iż zarządzający popularną platformą zabiorą się za tworzenie wysokobudżetowych gier. Jeśli usługa faktycznie wystartuje to zapewne będzie obejmowała gry mobilne, być może także przygotowywane przez Netflix. I na nich można zarobić, całkiem nieźle zresztą.

Aktualnie pewne jest, że Netflix pracuje nad wieloma adaptacjami gier. Powstają między innymi Resident Evil: Wieczny mrok, Cyberpunk: Edgerunners czy produkcje bazujące na Assassin's Creed, Tomb Raider, Splinter Cell oraz Beyond Good & Evil.

Źródło: videogameschronicle, twitter - @DeItaone