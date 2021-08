Netflix to nadal zdecydowany lider serwisów streamingowych, także w naszym kraju. Okazuje się, że właśnie zaktualizował swoją ofertę cenową i niektórzy (bo okazuje się, że nie wszyscy) muszą przygotować się na większe wydatki.

Nowe ceny Netflix w Polsce

Być może kojarzycie doniesienia mówiące o tym, iż na wybranych rynkach zaczęły pojawiać się korekty cen pakietów dostępnych na Netflix. Stało się tak między innymi w USA czy na początku roku w Wielkiej Brytanii. Wydawało się, że w Polsce taki scenariusz nie będzie miał miejsca przynajmniej przez pewien czas. Tak było, ale niespodziewanie tylko do teraz.

Netflix zmienia ceny abonamentu także w naszym kraju i od teraz za plan Premium trzeba będzie zapłacić 60 zł miesięcznie. W przypadku planu Standard zdecydowano się niczego nie korygować, a miła niespodzianka czeka na osoby korzystające z planu Podstawowego, bo jego ceną obniżono do 29 zł miesięcznie. Pytanie tylko, która grupa użytkowników jest największa, bo jak wiadomo poszczególne plany różnią się nie tylko cenami, ale też kilkoma innymi elementami w tym jakością wideo.

Ile kosztuje Netflix? Nowe ceny na 2021 rok

plan Podstawowy - 29 zł miesięcznie (zamiast 34 zł miesięcznie)

plan Standard - 43 zł miesięcznie

plan Premium - 60 zł miesięcznie (zamiast 52 zł miesięcznie)

Powyższe ceny obowiązują już teraz, przynajmniej jeśli mowa o nowych użytkownikach. Na oficjalnej stronie internetowej serwisu można znaleźć adnotację, iż obecnie korzystający z Netflix otrzymają stosowne powiadomienie e-mail 30 dni przed zmianą ceny wykorzystywanego planu.

Dlaczego Netflix zmienia ceny?

Omawiany scenariusz zawsze rodzi podobne pytanie i nie inaczej jest także tym razem. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, iż oficjalny komunikat do złudzenia przypomina te, jakie pojawiały się po zmianach cen na innych rynkach. Netflix powołuje się przede wszystkim na lokalne produkcje, w tym przypadku wysuwając na pierwszy plan Sexify, Rojst '97 czy Kajko i Kokosz.

„W tym roku ogłosiliśmy wiele nowych, lokalnych produkcji. Wspieramy społeczność twórczą i prezentujemy polski storytelling w najlepszym wydaniu - od horrorów przez kryminały po komedie romantyczne czy animacje. Wśród ostatnich polskich produkcji znalazły się m. in. Sexify, Rojst '97 czy animowany, kultowy tytuł Kajko i Kokosz, a także wiele, wiele innych. Nieustannie inwestujemy we wspaniałe historie z Polski i ze świata, aby zapewnić najlepszą rozrywkę wszystkim naszym widzom - bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, przekonania czy nastrój. Zmiany cen odzwierciedlają to podejście.”

Korzystacie z Netflix? Odczujecie zmiany?

Źródło: Netflix