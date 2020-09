Netflix ma naprawdę spore plany co do marki Resident Evil. Wygląda na to, że przygotowuje dla jej fanów więcej niż do tej pory oficjalnie zapowiedział.

Portugalski oddział Netflix nieco się pośpieszył. Na kilka chwil wrzucił na jeden z portali społecznościowych materiał wideo zdradzający projekt pod tytułem Resident Evil: Infinite Darkness. To film animowany osadzony w uniwersum Resident Evil i opowiadający o losach postaci dobrze znanych jego fanom - Claire Redfield i Leon S. Kennedy.

Można spodziewać się, że ladach chwila pojawi się pełna zapowiedź. Tym bardziej, że premiera jest podobno planowana na przyszły rok. Wspomniany materiał wideo krąży jeszcze po sieci, bo jak wiadomo w tej nic nie ginie.

Wypada przypomnieć informacje sprzed kilku tygodni. Potwierdzono wtedy, iż Netflix szykuje serial aktorski, a w prace zaangażowani są między innymi Andrew Dabb (jako showrunner) i Bronwen Hughes (jako reżyserka).

Ten projekt jest mniej tajemniczy, bo poza tym ujawniono, że można spodziewać się 8 odcinków liczących po 60 minut. Fabuła ma być nowością, czyli nie nawiązywać bezpośrednio do wydarzeń, które można było zobaczyć w grach i filmach Resident Evil. Skupi się na losach sióstr Jade i Billie Wesker. Dodatkowo podano, że widzowie mogą spodziewać się dwóch osi czasowych.

