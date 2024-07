Netflix planuje zmienić interfejs aplikacji na telewizory. Firma zapowiada największą aktualizacją od dekady, jednak opinie wśród testerów są mocno podzielone.

Netflix to jeden z najpopularniejszych serwisów VOD, oferujący bogatą bibliotekę filmów, seriali i programów z całego świata. Jego popularność wynika z różnorodności dostępnych treści oraz łatwości korzystania z usługi na różnych urządzeniach.

Przez ostatni miesiąc Netflix testował gruntowną przebudowę interfejsu użytkownika w aplikacji na telewizory. Wprowadzone zmiany, choć miały na celu poprawę doświadczenia użytkownika, nie spodobały się wszystkim abonentom.

Nowa aplikacja Netflix na telewizory

Testy nowej aplikacji rozpoczęły się już w czerwcu, ale brało w nich udział tylko część użytkowników. Twórcy zapowiadali, że przebudowa interfejsu jest „największą aktualizacją od dekady”.

Serwis New York Post podaje, że Netflix przebudował stronę główną, powiększył karty tytułowe, a do tego przeniesiono przycisk menu z lewej strony na górę ekranu.

W aplikacji na telewizory pojawiła się też sekcja Mój Netflix, w której znajdują się filmy i programy, które użytkownik zaczął oglądać (lub zapisał do obejrzenia na później).

„Naprawdę chcieliśmy, żeby było to prostsze, bardziej intuicyjne, żeby wszystko było łatwiejsze w nawigacji” - argumentował dyrektor wykonawczy Netflixa Pat Flemming.

Netflix miał na celu wydłużenie czasu spędzanego przez widzów w aplikacji, aby zatrzymać klientów i przyciągnąć abonentów do swojej nowej oferty (zobacz ile kosztuje abonament Netflix).

Zmiany nie spodobały się wszystkim użytkownikom

Serwis What's on Netflix zauważył, że niektórzy testerzy już wyrazili swoją opinię o nowej aplikacji. I nie zawsze były to pozytywne opinie.

Eric Italiano z BroBible powiedział, że był zaskoczony zmianami interfejsu, który „wszyscy uznali za najlepszy w branży, a teraz jest jak Hulu i nie da się po nim poruszać”.

Italiano zwraca uwagę, że w nowym interfejsie jest widoczne znacznie mniej treści. Tłumaczy też, że „to utrudnia słynną czynność przewijania treści w nieskończoność na Netfliksie”.

Użytkownik Traveler60K w serwisie Reddit zwraca uwagę na brak możliwości wyrażenia swojej opinii o nowym interfejsie.

“Czy komuś innemu też się to przytrafiło? Czy jest sposób, aby przywrócić stary wygląd? Nie mogę znaleźć menu ustawień. Nie dostałem wiadomości e-mail z informacją o zmianie ani z opcją pozostawienia opinii. Testowanie nowej funkcji z użytkownikami i brak możliwości pozostawienia opinii wydaje się bezcelowe.”

Użytkownik LongWhiteBanana komentuje to jeszcze dosadniej.

“Też go właśnie dostałem i nienawidzę go. Tytuły zajmują cały ekran. Wcześniej można było zobaczyć 10 filmów naraz, ale teraz tylko 2-3, ponieważ jest tak duży. To jest śmieszne. Komu by się to podobało? Nie mam pojęcia, jak dano temu zielone światło.”

Wprowadzenie zmian, które nie spodobają się użytkownikom może mieć poważne konsekwencje. Niektórzy zapewne będą zastanawiać się nad wyborem innego serwisu VOD.