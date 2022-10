Koniec z koszmarną jakością w najniższym pakiecie Netflix. Właściciele serwisu wreszcie litują się nad abonentami z poziomu Podstawowego.

Idą zmiany na Netflix: pakiet z reklamami i… wyższa jakość

Sporo się dzieje w obrębie najpopularniejszego serwisu streamingowego na świecie. Aktualne ceny Netflix pozostawi wprawdzie bez zmian, ale dwie nowinki faktycznie się pojawią. O pierwszej już pisaliśmy: zostanie wprowadzony pakiet z reklamami – w zamian za zgodę na wyświetlanie spotów marketingowych obniżymy swoją miesięczną opłatę. Druga zmiana może natomiast zainteresować zarówno tych, którzy są zainteresowani tym planem z reklamami, jak i tych, którzy reklam sobie nie życzą.

Podstawowy pakiet Netflix z jakością HD

Krótko i na temat: najtańszy plan Netflix, czyli pakiet Podstawowy już wkrótce zaoferuje rozdzielczość HD (720p) – nie wzrośnie przy tym jego cena. To ważna zmiana, jako że do tej pory osoby opłacające ten najniższy abonament musiały oglądać treści w niezbyt dobrej rozdzielczości SD (480p). Na taką samą jakość (to znaczy HD) będzie można liczyć w przypadku pakietu z reklamami.

To ważna zmiana, bo fakt, że w 2022 roku Netflix ograniczał rozdzielczość do SD, był po prostu słaby. Dodajmy jeszcze, że nie zmienią się jakości na dwóch wyższych poziomach: w pakiecie standard będzie to Full HD (1080p), a w pakiecie Premium – 4K (2160p). Ten najwyższy plan pozwala również oglądać wideo z rozszerzonym zakresem tonalnym (HDR) i z dźwiękiem przestrzennym (w systemie Dolby Atmos).

Kiedy się tego doczekamy?

Obie opisywane zmiany wejdą w życie w listopadzie – przynajmniej na pierwszych rynkach, na których liście niestety (przynajmniej obecnie) brakuje Polski.

Źródło: FlatpanelsHD, CNET