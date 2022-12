Elon Musk, podczas wczorajszego wydarzenia Neuralink Show and Tell, zapowiedział, że opracowywane przez jego firmę Neuralink chipy mózgowe będą testowane na ludziach w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Neuralink za pół roku rozpocznie badania na ludziach

Zgodnie z sondażami przeprowadzonymi w marcu tego roku, ludzie nie są do końca przekonani wszczepianiem specjalnych chipów do mózgu. Większość z nich uważa, że może to być szkodliwe dla społeczeństwa. Elon Musk przekonuje jednak, że jest odwrotnie i Neuralink ma na celu pomoc innym ludziom.

Chip pozwoliłby mózgowi kontrolować złożone urządzenia elektroniczne i ostatecznie umożliwić osobom z paraliżem odzyskanie funkcji motorycznych oraz leczenie chorób takich jak Parkinson, demencja i Alzheimer. Miliarder mówi również o połączeniu mózgu ze sztuczną inteligencją, a podczas konferencji Neuralink Show and Tell zapowiedział, że chip będzie również ukierunkowany na przywracanie wzroku:

Nawet jeśli ktoś nigdy nie miał wzroku, tak jakby urodził się niewidomy, wierzymy, że nadal możemy go przywrócić.

Neuralink w ostatnich latach przeprowadzał testy na zwierzętach, starając się o zgodę amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) na rozpoczęcie badań klinicznych na ludziach. Elon Musk zapowiadał, że przed rozpoczęciem testów firma chce być bardzo ostrożna i mieć pewność, że wszystko działa prawidłowo, zanim pojawi się decyzja o wszczepieniu chipa w mózg człowieka. Badania miały rozpocząć się początkowo pod koniec 2020 roku, później jednak zostały przełożone na 2022. Opóźnienia miały być spowodowane wielokrotnym przekraczaniem wewnętrznych terminów uzyskania zgody FDA.

Elon Musk ogłosił podczas konferencji, że Neuralink przedłożył FDA „większość” swoich dokumentów i może rozpocząć testy na ludziach w ciągu sześciu miesięcy.

Źródło: youtube, reuters