Prezentacja elektrycznego pickupa Cybertruck miała miejsce już 3 lata temu. Od tego czasu Musk wielokrotnie informował o opóźnieniach w produkcji. Okazuje się, że zła passa trwa dalej i według nowych doniesień, na dostawy nowej Tesli zaczekamy koleje 2 lata.

Kolejne opóźnienie produkcji nie dziwi już nikogo

Pierwsze dostawy Tesli Cybertruck zaplanowano na 2021 rok - i choć miały to być pojedyncze egzemplarze, to od tego czasu dat rozpoczęcia produkcji było już kilka. Każda z nich okazała się być zbyt optymistyczną wizją Muska.

Zniecierpliwieni entuzjaści elektromobilności znosili kolejne miesiące opóźnień produkcji Cybertrucka, a emocje niewątpliwie dodatkowo napędzają kolejne, coraz lepsze prototypy. Dziś jednak wiemy, że pierwsze pickupy zjadą z linii produkcyjnej dopiero przed końcem 2023 roku.

Produkcja ruszy dopiero za rok, a dostawy najwcześniej w 2024 roku

Reuters donosi, że rozpoczęcie produkcji Cybertrucka zostało po raz kolejny opóźnione. Ze wstępnych informacji wynikało, że fabryka ruszy już w połowie przyszłego roku, co pozwalało mieć nadzieję na realizację dostaw w okolicach Q2 2024.

Niestety, do tych dat należy doliczyć dodatkowe kilka miesięcy - a to z uwagi na to, że Musk planuje rozpocząć produkcję dopiero przed końcem następnego roku. Biorąc pod uwagę tempo rozruchu produkcji, o którym mówi Tesla - pierwsze dostawy zostaną zrealizowane dopiero przed końcem 2024 roku. W efekcie „masowa” dostępność Cybertrucków przypada na 2025 rok.

Cybertrucka można zamawiać. Wystarczy wpłacić 100 dolarów i czekać... kilka lat (Źródło: Tesla)

Na temat Cybertrucka wiemy coraz mniej

Od daty prezentacji Cybertrucka upłynęły już 3 lata, a zatem w teorii powinniśmy znać więcej szczegółów. W praktyce natomiast termin produkcji stale się wydłuża, a na temat samochodu wiadomo coraz mniej.

Tajemnicą pozostaje wydajność akumulatorów Cybertrucka (być może będą to ogniwa 4680), pojemność baterii oraz przyspieszenie. Nie jest też jasne, czy elektryczny pickup rzeczywiście będzie zdolny do pływania po rzekach.

Niewykluczone, że poza problemami z dostępnością materiałów do produkcji, opóźnienia wynikają ze stale ulepszanej konstrukcji i dodawania Cybertruckowi kolejnych „bajerów”. Jeśli tak jest - to jakie dodatki powinny pojawić się w tej ciężarówce, aby nazwać ją prawdziwie rewolucyjną? Dajcie znać w komentarzach.

