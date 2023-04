Twitter od 1 kwietnia zaczął usuwać znaczniki weryfikacji z kont, które nie płacą za subskrypcję. The New York Times oznajmił, że płacenie za znacznik jest dla niego nieopłacalne, co niezwykle rozzłościło Elona Muska.

NYT nie zapłaci

Amerykański dziennik cieszący się dużą renomą wraz z kilkoma innymi organizacjami i celebrytami stwierdzili, że nie będą płacić za płatną weryfikację swoich kont. Niebieski znacznik weryfikacji był kiedyś przyznawany kontom, które zostały przez Twittera zweryfikowane, jako oficjalnie należące do pewnych osób i organizacji. Po wprowadzeniu nowych zasad stare znaczniki weryfikacji miały być usuwane z kont, które nie zapłacą subskrypcji.

Zgodnie z nową polityką Twittera, firmy, które chcą być oznaczone złotą odznaką weryfikacyjną, muszą wnieść miesięczną opłatę w wysokości 1000 dolarów, podczas gdy indywidualne konta za niebieską odznakę płacą 8 dolarów miesięcznie (choć za jakiś czas może pojawić się nowy model subskrypcji). New York Times po ogłoszeniu w sieci, że nie ma zamiaru przedłużać swojej subskrypcji na Twitterze, bo mu się to nie opłaca, natychmiastowo stracił swój znacznik. Dziennik dodał też, że nie zamierza opłacać indywidualnych subskrypcji dla swoich dziennikarzy, z wyjątkiem „rzadkich przypadków, w których ten status byłby niezbędny do celów sprawozdawczych”.

Na razie znacznik zachowują inne organizacje, które zadeklarowały podobnie, takie jak CNN i Washington Post, a także gwiazdy takie jak koszykarz LeBron James i raper Ice-T. Jak oznajmił Washington Post, powołując się na byłych pracowników Twittera, usuwanie starych znaczników przebiega powoli, gdyż jest to dla firmy w dużej mierze proces ręczny.

Elon Musk wkurzył się i rzucił obelgami

Działanie dziennika skłoniło Elona Muska do wyrażenia pod jego adresem kilku obelżywych komentarzy. Miliarder napisał między innymi, że „Prawdziwą tragedią @NYTimes jest to, że ich propaganda nie jest nawet interesująca” oraz dodał, że „Poza tym ich kanał jest odpowiednikiem biegunki na Twitterze. Jest nieczytelny”. Wypowiedzi pana Muska nie spotkały się z żadną reakcją ze strony New York Timesa. Nieprzemyślane i szkodliwe działania nowego szefa Twittera znane są od dawna i dla wielu użytkowników platformy stanowią argument za jego odejściem i oddaniem steru komuś bardziej kompetentnemu.

rozwiń

New York Times powołując się na wewnętrzny dokument Twittera, donosi, że dziesięć tysięcy najczęściej obserwowanych organizacji będzie zwolnionych z konieczności wnoszenia opłat. Sam dziennik posiada 55 milionów obserwujących, ale ze względu na swoją wypowiedź może być wyłączony z tej reguły, kiedy Twitter w końcu wprowadzi ją w życie.

Źródło: BBC, independent