Battlefield to jedna z najpopularniejszych i najbardziej lubianych serii strzelanek. EA uchyliło rąbka tajemnicy co do kolejnej odsłony.

Nowy Battlefield zadebiutuje w okresie świątecznym przyszłego roku

Źródłem informacji ciekawych dla wielu graczy stało się ostatnie spotkanie przedstawicieli EA z inwestorami. To właśnie na nim poruszono między innymi temat nowego Battlefielda. Będzie to oczywiście gra na nową generację konsol i zapewne PC, bo braku wersji na komputery nikt nie bierze pod uwagę.

Wstępne zapowiedzi nie dziwią, gra ma wykorzystać potencjał PlayStation 5 oraz Xbox Series X i przynieść zmagania na niespotykaną dotąd skalę. Premiera planowana jest na okres świąteczny przyszłego roku. Jeśli nic się nie zmieni to mamy zatem niemal równo rok oczekiwania.

DICE tworzy kolejną grę Battlefield, grę na niespotykaną dotąd skalą. Techniczny postęp, jaki przynoszą nowe konsole pozwala zespołowi przedstawić prawdziwą wizję nowej generacji dla tej serii.

EA planuje na 2022 rok finansowy miniumum 6 gier na nowe konsole

Nowy Battlefield nie jest jedynym tytułem, jaki powstaje pod skrzydłami EA, a który zostanie wydany w najbliższej przyszłości na konsole nowej generacji. Mowa o 2022 roku finansowym (do 31 marca 2022 roku). EA chce oddać w ręce graczy minimum 6 next-genowych gier. Wiadomo, że są wśród nich właśnie nowy Battlefield, a także kolejna odsłona wyścigowego cyklu Need For Speed.

Zapowiedzi, a także materiały z nowych gier mamy zobaczyć w przyszłym roku. Niektóre z nich są już na etapie pozwalającym na pierwsze wewnętrzne testy, w których wypadają podobno „bardzo pozytywne”. Trudno jednak spodziewać się, aby inwestorzy mieli usłyszeć coś innego.

Źródło: EA

