Nextbase to brytyjska firma, która oferuje rejestratory samochodowe o funkcjonalności większej niż to do czego przywykliśmy. Znana już polskim klientom, ale dopiero teraz oficjalnie wchodzi u nas do sprzedaży. Z pełną ofertą produktową

Nextbase to brytyjska firma (choć jak można się spodziewać zlecająca produkcję daleko na wschodzie), która szczyci się 60% udziałem na europejskim rynku rejestratorów samochodowych.

Za swoją mocną stronę uznaje modułowość kamer, czyli fakt, że nie ograniczamy się jedynie do pojedynczego rejestratora instalowanego na przedniej szybie, ale możemy korzystać z kompletu więcej niż jednej kamery, podobnie jak w przypadku audio przestrzennego rozmieszczamy kilka głośników w różnych miejscach pomieszczenia.



Kamera tylna Nextbase

Nextbase podkreśla również, że dobry rejestrator samochodowy to nie tylko urządzenie, które ma zapisywać przebieg podróży i wspomagać użytkownika w trakcie manewrów parkingowych.

Kamera samochodowa powinna zdaniem Nextbase być elementem większego ekosystemu usług, które zapewniają bezpieczeństwo kierującemu pojazdem. Oczywiście skuteczność współpracy kamery ze służbami ratunkowymi zależy w dużym stopniu od tego jak uda się Nextbase wdrożyć te narzędzia w Polsce. Przykładem jest funkcja Incident Aware dostępna w wyżej pozycjonowanych modelach, która w momencie wypadku pozwala przekazaż zarejestrowany przebieg zdarzenia do ubezpieczyciela lub innej instytucji.

Cechy, które wyróżniają produkty Nextbase

Nie wszystkie rozwiązania są unikalne, niemniej są to cechy, które Nextbase komunikuje w przypadku wszystkich swoich produktów. Można je podzielić na elementy sprzętowe i programowo-sprzętowe.



Nextbase 622GW, najwyżej pozycjonowany model serii 2 dostępny w Polsce

Od strony sprzętowej istotna jest jakość nagrywania obrazu nocą, łatwość montażu i demontażu rejestratora jak i jego akcesoriów. Jakość zintegrowanego wyświetlacza jak i rejestrowanego obrazu.

Od strony programowo-sprzętowej mowa o następujących funkcjach:

Emergency SOS - w przypadku poważnej kolizji lub wypadku technologia ta może uratować życie pasażerom. Wówczas automatycznie służby ratunkowe zostają poinformowane o wypadku oraz o dokładnej lokalizacji pojazdu za sprawą wbudowanego w kamerę nadajnika GPS. Ułatwiając służbom uzyskanie kluczowych informacji użytkownik może wprowadzić w system informacje medyczne takie jak grupa krwi czy historia chorób.

Funkcja AutoSync to kolejną znacząca nowość w branży kamer samochodowych. Wykorzystuje ona technologię Bluetooth do automatycznego przesyłania plików wideo z konkretnym zdarzeniem na drodze bezpośrednio na smartfon użytkownika. Filmy można przeglądać na dedykowanej aplikacji mobilnej MyNextbase oraz łatwo udostępniać je stronom trzecim np. Policji.

Sterowanie głosowe. Nextbase w swoich produktach oferuje integrację z asystentem głosowym Amazon Alexa. Kierowca dzięki tej funkcji ma możliwość zapisywania nagrań wideo, odtwarzania muzyki, wykonywania połączeń telefonicznych, a nawet obsługi urządzeń smart home za pomocą swojego głosu.

Tryb parkowania - rejestruje wstrząsy lub fizyczne ruchy pojazdu, gdy samochód jest zaparkowany. Zapewnia kierowcom ochronę poprzez aktywację nagrywania wideo, gdy dojdzie do stłuczki, a nawet wówczas gdy w pojeździe nie ma kierowcy.

Intuicyjne i zaawansowane oprogramowanie MyNextbase. W jego skład wchodzi aplikacja na urządzenia mobilne (MyNextbase Connect) oraz odtwarzacz wideo na komputery (MyNextbase Player). Użytkownik otrzymuje również wersję do edycji i bezpłatną pamięć masową w chmurze, która gwarantuje bezpieczne przechowywanie nagrań z kamery samochodowej.

Dlaczego Nextbase wchodzi oficjalnie do Polski

Uzasadnienie takiej decyzji, wiąże się ze spodziewaną chłonnością polskiego rynku w segmencie rejestratorów. Rośnie on wedle badań wykonanych na zlecenie Nextbase w tempie 10-15% rocznie. Obecnie sprzedawane jest około 300 tysięcy rejestratorów, a średnia cena takiego produktu, który jest nabywany przez polskiego klienta to około 320 złotych. Poza tym Nextbase widzi także nadzieję na sprzedaż kamer z wyższej półki cenowej. Ceny kamer Nextbase z nowej serii 2 mieszczą się w zakresie od 299 do 1199 złotych.



Nextbase 522GW



Nextbase 422GW



Nextbase 322GW



Nextbase 222G



Nextbase 122 HD

Wszystkie modele kamer Nextbase serii 2 w skrócie, czyli ich specyfikacja

Nextbase model 622GW 522GW 422GW 322GW 222G 122HD Rozdzielczość 4K/30p

1440/60p

1080/120p 1440/30p

1080/60p 1080/30p

720/60p 720/30p Ekran dotykowy 3 cale

HD IPS dotykowy 2,5 cala

HD IPS 2,5 cala cale

HD IPS 2 cale LED GPS 10 Hz brak Łączność bezprzewodowa Wi-Fi Quick Link brak Wi-Fi Bluetooth 5.0 Bluetooth 4.2 brak Tryb parkingowy Inteligentny System SOS Tak Nie Łączność Alexa Wbudowana Brak Filtr polaryzacyjny Wbudowany Kompatybilny Nie Kąt widzenia 140o 120o Obiektyw 6-warstwowy

jasność f/1.3 6-warstwowy

jasność f/1.6 4-warstwowy

jasność f/2.2 Dostępne moduły Kamera tylnej szyby,

Kamera skierowana do tyłu,

Kamera widoku kabiny - -

Ceny kamer Nextbase z serii 2 w polskiej dystrybucji

Kamery Nextbase są do kupienia w dużych sieciach elektroniki użytkowej, na Allegro i u wybranych partnerów handlowych. Ceny są nieco atrakcyjniejsze od tego co dotychczas można było znaleźć w ofercie sklepów z elektroniką dla pojazdów.

I tak za kamery z serii 2 zapłacimy:

Nextbase 122HD - 299 złotych

Nextbase 222G - 399 złotych

Nextbase 322GW - 599 złotych

Nextbase 422GW - 799 złotych

Nextbase 522GW - 899 złotych

Nextbase 622GW - 1199 złotych

Wszystkie modele poza najtańszym oferują GPS (10 Hz w specyfikacji oznacza, że pozycja jest aktualizowana 10 razy na sekundę), a te z oznaczeniem GW także łączność Wi-Fi. Najwyższy model 622GW rejestruje obraz w rozdzielczości 4K. Jest też kompatybilna z systemem what3words, który pozwala na zlokalizowanie użytkownika na podstawie unikalnego zestawu trzech przypisanych do lokalizacji słów.



Mocowanie kamery Nextbase z dodatkowym modułem kamery kabinowej

Czy są to atrakcyjne ceny? Zdania są podzielone, a testy pomogą zweryfikować faktyczną atrakcyjność produktów Nextbase.

Oferta Nextbase to nie tylko same kamery, liczą się też akcesoria

Na samych kamerach oferta oczywiście się nie kończy. Nextbase oferuje również dodatkowe akcesoria, które bazują na koncepcji modułowości rejestratorów co ma być wyróżnikiem produktów tej marki.

Bezpośrednio do rejestratora można podłączyć dodatkowe kamery, które przekazują obraz z wnętrza samochodu. Są też kamery tylne, które przewodowo łączymy z kamerą przednią tak, by na ekraniku mieć podgląd sytuacji zarówno przed jak i za pojazdem. Te dodatki dostępne będą w sugerowanej cenie 299 złotych.



Kamera kabinowa podłączana jest bezpośrednio do modułu rejestratora

Nextbase oferuje także filtry polaryzacyjne na obiektywy kamer (tam gdzie ich brak w standardzie), dodatkowe okablowanie (nie każdy samochód jest taki sam w środku), pokrowce (kamera mocowana jest na magnetycznym zaczepie i można ją szybko odczepić i zabrać do domu), a także uchwyty do szyb, które wykorzystują przyssawkę (to czasem lepsze rozwiązanie niż przyklejanie na stałe mocowania kamery).

Nextbase oferuje też brandowane karty mikroSD do swoich produktów. Choć zaleca korzystanie tylko z nośników z logo Nextbase, nie ulega wątpliwości, że każda karta o odpowiedniej wydajności sprawdzi się odpowiednio. Nextbase zaleca nośniki mikroSD zgodne ze specyfikacją U3 oraz V30.

Źródło: Nextbase, inf. własna, fot wejściowe: Karol Żebruń