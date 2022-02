W całej Polsce występują problemy z połączeniem z numerem alarmowym 112. Awaria może być spowodowana innymi czynnikami, niż sugerują niektóre źródła.

Od kilku godzin napływają informacje o problemach z funkcjonowaniem numeru alarmowego 112, dzięki któremu można się połączyć ze służbami ratunkowymi – Policją, Pogotowiem czy Strażą Pożarną. Czas oczekiwania na połączenie ma wynosić kilkanaście minut.

Niektóre serwisy i profile informują także o problemach w Centrach Powiadamiania Ratunkowego. Operatorzy nie mogą zalogować się do systemów, co mocno utrudnia funkcjonowanie jednostek ratowniczych.

Jeśli w danej chwili nie potrzebujecie pomocy, absolutnie nie testujcie działania numeru alarmowego 112 - w ten sposób możecie z zablokować linię rzeczywiście potrzebującej osobie i przyczynić się do poważnych problemów.

Centrum Powiadamiania Ratunkowego przesłało redakcji serwisu Niebezpiecznik następujące oświadczenie:

W całej Polsce od 2 godziny (od godz. 12:00 — dop. red.) [występują] problemy z działaniem Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Ostatnia godzina to problemy w całym kraju. Obecnie wszystkie Centra nie działają prawidłowo. Mamy nawet informacje ze w pewnym momencie w całej Polsce zalogowanych było tylko kilku operatorów. W niektórych ośrodkach operatorzy w ogóle nie mogą zalogować się do systemu, wynika to z informacji jakie operatorzy z całego kraju przekazują między sobą.

Osoby dzwoniące informują że próbują się dodzwonić od nawet 1,5 godziny. Operatorzy po kilka minut próbują łączyć i przekazywać zgłoszenia medyczne do dyspozytorni medycznych. Z informacji jakie posiadam w kolejce do odebrania wisi kilkaset połączeń ale z powodu awarii nie można sprawnie obsłużyć tych zgłoszeń.

Problemy mają wynikać z nadmiernego obciążenia sieci, które jest spowodowane zwiększoną liczbą zgłaszanych szkód po przechodzącym orkanie Eunika. Część źródeł sugeruje również atak na systemy informatyczne w związku z kryzysem na Ukrainie i podwyższonym stopniem alarmowym, aczkolwiek póki co żadne wiarygodne źródło nie potwierdziło tych doniesień, a eksperci sugerują podchodzić od nich z ograniczonym zaufaniem.

Jak dodzwonić się na Policję, Straż Pożarną lub Pogotowie, gdy nie działa numer 112? Najlepiej znaleźć w Internecie bezpośredni numer do lokalnych służb ratunkowych w danym mieście lub dzielnicy. W przypadku problemów z połaczeniem ze 112, taka metoda w danej chwili może być bardziej skuteczna i ułatwić kontakt ze służbami ratunkowymi.

Źródło: Niebezpiecznik