Czy ciągłe wyczekiwanie na dostawy PlayStation 5 może zniechęcać i skłaniać do sięgnięcia po konkurencyjne rozwiązania? Wiele wskazuje na to, że tak.

W Wielkiej Brytanii najlepiej sprzedaje się nowy Xbox

Problemy z dostępnością PlayStation 5, Xbox Series X i w mniejszym stopniu Xbox Series S to ostatnio często powracający temat. Najgorzej sytuacja wygląda w przypadku PlayStation 5 i niewiele wskazuje na to, że w najbliższych tygodniach, a nawet miesiącach coś się zmieni.

Jak podał Christopher Dring (szef gamesIndustry.biz), w Wielkiej Brytanii w styczniu najlepiej sprzedawały się nowe konsole firmy Microsoft. I wypada tutaj dodać, że wcale nie dominowały one tam od początku, bo w listopadzie, a więc miesiącu premierowym dla obydwu platform, tego typu zestawienie wygrało PlayStation 5.

In the UK last month, Xbox Series S/X was the best-selling console. That's 3 different best-selling consoles in the UK over the last 3 months (November: PS5. December: Switch) — Christopher Dring (@Chris_Dring) February 5, 2021

Ile egzemplarzy Xbox Series X/S sprzedano?

Sony ujawniło, że do końca zeszłego roku rozeszło się 4,5 mln egzemplarzy PlayStation 5. Microsoft podobnych danych jeszcze nie podał, a nie da się ukryć, że to właśnie one pozwolą porównać to, jak wygląda starcie nowej generacji konsol w tej ważnej dla producentów kwestii. Pojawiają się jednak nieoficjalne dane, co ważne ze źródeł mających dobrą opinię.

Co z nich wynika? W przypadku Xbox Series X i Xbox Series S powinniśmy mówić ostatecznie (gdy producent to potwierdzi) o sprzedaży nieco poniżej 3,5 mln egzemplarzy. Oczywiście w tym samym okresie.

Take a bit over 1 million off the PS5 number and you won't be far off. — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 3, 2021

Taki rezultat trzeba będzie uznać za bardzo dobry. Chociażby z uwagi na przewidywania co do przewagi Sony wynikającej między innymi z tego, jak wyglądał rozkład sprzedaży w przypadku poprzedniej generacji konsol (PlayStation 4 zdecydowanie dominowało). Można przypuszczać, że gdyby nie problemy z dostępnością PlayStation 5 to dystans byłby większy. Konsol Sony brakuje jednak na niemal wszystkich rynkach, w Polsce również, ale o tym niektórzy z Was pewnie przekonali się na własnej skórze.

