Przeczytaliście dziś w sieci informacje mówiące o tym, że w przyszłym tygodniu Apple zaprezentuje nowe smartfony? Przyjmijcie je ze sporym dystansem.

Kiedy premiera iPhone'a 12? Najpierw Apple Watch 6

Apple oficjalnie ogłosiło dziś, że 15 września odbędzie się kolejny Apple Event, a podczas transmisji można będzie zobaczyć nowe urządzenia. Tylko tyle i aż tyle, bo dokładnego rozkładu jazdy i listy owych urządzeń nie ujawniono. Internet błyskawicznie zalała lawina wpisów, że będzie to dzień premiery iPhone'a 12. Trudno upatrywać źródła tych rewelacji, bo producent ich przecież nie potwierdził, a zazwyczaj bardzo dobrze poinformowane osoby wieszczą zupełnie inny obrót wydarzeń.

15 września światło dzienne powinien ujrzeć Apple Watch 6. Będą towarzyszyć mu najpewniej nowe tablety iPad. Jedyne czego można spodziewać się w kontekście iPhone'a 12 to ujawnienie przez Apple daty kolejnej konferencji, na której już bez cienia wątpliwości prezentowany będzie jeden z najbardziej wyczekiwanych smartfonów końcówki tego roku.

When I told you Apple Watch was coming before iPhone 12, and not alongside it - most people thought that didn’t make any sense.



But it looks like that’s what’s happening.



iPhone 12 just isn’t ready yet.



2020 is a weird fuckin year, man. https://t.co/9umqJqSzwq — Jon Prosser (@jon_prosser) September 8, 2020

Apple event on Sept 15th! I would very much expect it to be a new Apple Watch ("Time Flies") and possibly a new iPad. From what I'm told and everything Apple has said on earnings calls, the new iPhone is coming a few weeks later. pic.twitter.com/EuKfN8BqHA — nilay patel (@reckless) September 8, 2020

iPhone 12 powinien pojawić się w październiku

Idealnie wpisuje się to we wcześniejsze doniesienia mówiące o tym, że premiera iPhone'a 12 zostanie opóźniona. Obecnie najbardziej wiarygodny scenariusz nakazuje sądzić, że smartfon ujrzy światło dzienne w przyszłym miesiącu. I niekoniecznie musi to być jednoznacznie ze startem sprzedaży.

Od dawna mówi się, że iPhone 12 będzie dostępny w aż 4 wariantach. iPhone 12 z 5,8-calowym ekranem oraz iPhone 12 Max z 6,1-calowym ekranem mają trafić do sklepów w październiku, ale iPhone 12 Pro z 6,1-calowym ekranem oraz iPhone 12 Pro Max z 6,7-calowym ekranem mogą podzielić ten los dopiero w listopadzie. Wszystkie warianty powinny otrzymać ekrany OLED, bazowe warianty z odświeżaniem 60 Hz, warianty z dopiskiem Pro z odświeżaniem 120 Hz.

Źródło: @jon_prosser, @reckless

Warto zobaczyć również: