Doniesienia na temat nowości przygotowywanych przez Apple pojawiają się nie od dziś. Najwięcej uwagi przyciągają treści, które publikują zaufane źródła, a za takowe uchodzi między innymi EveryApplePro. Nie jest tajemnicą, iż w sprzedaży brakuje topowych smartfonów o niewielkich gabarytach, ale może się to zmienić wraz z premierą iPhone'a 12.

Najmniejszy wariant ma cechować się ekranem o przekątnej 5,4-cala. Smukłe ramki sprawią, że będzie on mniejszy niż nowy iPhone SE, który ma wprawdzie 4,7-calowy ekran, ale stylistyka sprzed kilku lat nieco zmienia jego obraz. Dokładne wymiary nowego modelu nie są podawane, w przypadku iPhone'a SE wynoszą 138.4 x 67.3 x 7.3 mm. Poniższy materiał bardzo dobrze obrazuje, czego można się spodziewać.

People who love tiny phones are in for a treat with the new 5.4-in iPhone. Smaller than a new SE! pic.twitter.com/cTSH2LBzKA