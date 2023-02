realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition to nie fikcja, smartfon rzeczywiście istnieje. Co więcej, są plany wprowadzenia go do sprzedaży.

realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition oficjalnie zaprezentowany

O planach firmy Coca-Cola na zrobienie małego szumu nie tylko w branży technologicznej informowaliśmy już w zeszłym miesiącu. Sugerowaliśmy nawet, kto może jej w tym pomóc i wszystko się sprawdziło. Urządzenie, o którym będzie mówiło się pewnie na szerszą skalę to efekt kolaboracji Coca-Cola i realme, które też powinno przy okazji tej premiery ugrać coś dla siebie.

Orzeźwiający design i smaczki we wnętrzu

Chiński producent smartfonów notujący w ostatnim czasie duże wzrosty popularności chwali się tutaj, że realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition to całkowicie unikalna propozycja pod względem wyglądu. Może jest w tym trochę przesady, ale już na pierwszy rzut oka nie da się pomylić jej z innym telefonem.

Tylny panel został zainspirowany charakterystycznymi dla marki Coca-Cola kolorami. Asymetryczny projekt ma mocno akcentować logo producenta napojów gazowanych, a matowa powłoka imitująca metal nieco tonować całość i nadawać jej odrobiny elegancji. Jednocześnie dając praktyczny akcent w postaci zabezpieczenia całości przed śladami odcisków palców.

realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition ma wyróżniać także software, aczkolwiek mowa o elementach, które można uznać za charakterystyczne dla większości limitowanych edycji smartfonów. Pojawią się więc tematyczne obrazy blokady ekranu, personalizowane ikony aplikacji czy charakterystyczne dzwonki. Tu dojdzie do tego bąbelkowy efekt ładowania baterii, poza tym użytkownicy mają otrzymać też unikalne filtry zdjęć oraz dodatkowy dźwięk migawki przywodzący na myśl moment otwierania puszki Coca-Coli.

Jaką specyfikację ma realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition?

Nikogo nie powinno zaskoczyć to jak wyglądają parametry techniczne tej propozycji, ponieważ nazwa dość jasno sugeruje, iż mamy do czynienia z przebrandowanym realme 10 Pro. To raczej dobra informacja, ponieważ specyfikacja jest dość solidna.

Można tak określać zestaw składający się z procesora Qualcomm Snapdragon 695 5G, 8 GB RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2. Dochodzi do tego 6.72-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ z częstotliwością odświeżania 120 Hz, bateria o pojemności 5000 mAh z ładowaniem 33W oraz aparat fotograficzny z obiektywem 108 Mpix i wspomagającym oczkiem 2 Mpix pełniącym rolę czujnika głębi.

Smartfon Coca-Cola trafi do sprzedaży

realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition trafi do sprzedaży. Będzie oferowany w specjalnym pudełku, które poza samym telefonem będzie zawierać między innymi niestandardową igłę do karty SIM oraz figurkę Realmeow Coca-Cola.

Na ten moment mowa o dostępności jedynie w wybranych krajach. W Tajlandii, Indonezji, Malezji i na Filipinach. Być może w przyszłości coś się w tej kwestii zmieni. Chcielibyście zobaczyć tę propozycję na naszym rynku?

Źródło: realme