Nieoczywista zaleta fotowoltaiki. Mało kto by się spodziewał

Fotowoltaika pozwala na generowanie taniego, "zielonego" prądu. Oprócz tego ma też jednak inną, nieoczywistą zaletę. Okazuje się, że farmy słoneczne wspierają bioróżnorodność.

Energetyka odnawialna ma wiele zalet. Do podstawowych należą rzecz jasna niskie koszty produkcji prądu, a także niska lub wręcz zerowa emisja gazów cieplarnianych w procesie produkcji energii. Okazuje się jednak, że fotowoltaika może pozytywnie wpływać na środowisko naturalne również w inny sposób.

Jak podaje redakcja serwisu globenergia.pl, powołując się na dane RWE, farmy fotowoltaiczne są środowiskiem sprzyjającym dla rozwoju różnych gatunków roślin i zwierząt. Schronienie na ich terenie znajdują m.in. owady, które mogą zimować na ich obszarze ze względu na stabilność warunków. Ponadto mogą one kolonizować pobliskie pola i łąki, co może podobać się rolnikom – drapieżne owady redukują liczbę żyjących na danym terenie szkodników. Ze względu na fakt, że na terenie farm fotowoltaicznych nie przeprowadza się tylu zabiegów rolniczych, co na łąkach i polach uprawnych, owady mają tu lepsze warunki do życia.

Nie inaczej jest z roślinami i ptakami. Roślinność na terenie farm fotowoltaicznych jest podobna do tej, którą można uświadczyć na łąkach. Występują tu tylko dokładnie określone wyjątki. Instalacje fotowoltaiczne są też dobrym miejscem dla ptaków, które znajdują na nich schronienie w okresie lęgowym.

Badania nad bioróżnorodnością na terenie farm PVB prowadzą naukowcy z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z RWE, tj. niemieckim koncernem energetycznym z Essen. Do tej pory badania prowadzono przez 12 miesięcy na terenie dziesięciu farm, które zostały poddane działaniom proekologicznym – wykorzystywano na ich terenie martwe drewno, biomasę i piasek w celu stworzenia dogodnych warunków dla owadów. Oprócz tego wzdłuż ogrodzenia rozmieszczono rośliny. Poza nimi badano też 12 standardowych farm i obszary kontrolne.

Wstępne wnioski wyciągnięte z badań sugerują, że odpowiednie zabiegi mogą uczynić wielkopowierzchniowe farmy fotowoltaiczne dobrym miejscem dla zwierząt i roślin. Właściwe zarządzanie farmami może sprzyjać rozwojowi bioróżnorodności.