Smartfony

Samsung rusza z aktualizacją do Androida 16 i One UI 8. Oto pełna lista smartfonów

przeczytasz w 2 min.
Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Android 16 z nakładką One UI 8 powoli trafia do pierwszych użytkowników. Kiedy i kto załapie się na aktualizację?

Smartfony Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, S25 FE oraz tablety Galaxy Tab S11 pracują pod kontrolą najnowszej wersji systemu od razu po wyjęciu z pudełka. Użytkownicy starszych modeli musieli jednak uzbroić się w cierpliwość i czekać na aktualizację. 

Proces udostępniania Androida 16 z One UI 8 rozpoczął się 15 września. Co ciekawe, na dokładnie ten sam dzień Apple zaplanował wydanie systemu iOS 26

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Android 16 i One UI 8 - lista smartfonów z zapowiedzianą aktualizacją

Samsung ogłosił, że aktualizacją w pierwszej kolejności objęto smartfony z linii Galaxy S25. Serwis SamMobile, który monitoruje sytuację na serwerach producenta, odnotował, że dystrybucja ruszyła w Korei Południowej, ale w ciągu kilku dni powinna zostać rozszerzona o inne kraje. 

Z oficjalnych deklaracji Samsunga wynika, że przed końcem roku Android 16 z interfejsem One UI 8 zostanie udostępniony użytkownikom modeli: 

  • Galaxy S25, S25+ i S25 Ultra;
  • Galaxy S24, S24+, S24 Ultra i S24 FE;
  • Galaxy S23, S23+, S23 Ultra i S23 FE;
  • Galaxy S22, S22+ i S22 Ultra;
  • Galaxy S21 FE;
  • Galaxy Z Fold 6 i Z Flip 6;
  • Galaxy Z Fold 5 i Z Flip 5;
  • Galaxy Z Fold 4 i Z Flip 4;
  • Galaxy A17 5G, A17 i A07;
  • Galaxy A56 5G, A36 5G, A26 5G; A16 5G, A16 i A06;
  • Galaxy A55 5G, A35 5G, A25 5G i A15 5G;
  • Galaxy A54 5G, A34 5G;
  • Galaxy A73 5G, A53 5G i A33 5G;
  • Galaxy Tab S10, S10+, S10 Ultra, S10 FE i S10 Lite;
  • Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra i S9 FE;
  • Galaxy Tab S8, S8+ i S8 Ultra. 

Dostępność oprogramowania może być uzależniona od regionu czy kanału dystrybucji. 

Android 16 i One UI 8 - co nowego?

Warto odnotować, że Android 16 został przez Google’a wydany kilka miesięcy wcześniej niż zwykle, aby lepiej dopasować cykl rozwoju oprogramowania do premier smartfonów z linii Pixel. Tym samym partnerzy mieli mniej czasu na rozwój własnych nakładek, co w przypadku Samsunga poskutkowało drugą dużą aktualizacją w tym roku. 

W efekcie lista zmian wprowadzonych w One UI 8 jest krótsza niż miało to miejsce w przypadku One UI 7. Samsung wylicza takie nowości jak:

  • Funkcja Now Bar sprawia, że FlexWindow w Galaxy Z Flip staje się jeszcze bardziej dynamiczne i praktyczne – umożliwia śledzenie aktywności aplikacji oraz postępu odtwarzania multimediów w czasie rzeczywistym, a dzięki rozszerzonej integracji działa teraz także z jeszcze większą liczbą aplikacji innych firm.
  • Funkcja Now Brief dostarcza użytkownikowi codzienną dawkę spersonalizowanych treści – od informacji o ruchu drogowym i ważnych przypomnień, po Samsung Moments, które pozwalają wrócić do zapisanych aktywności z ostatnich dni. Now Brief proponuje także muzykę i filmy dopasowane do zainteresowań i subskrypcji, a dzięki integracji z Galaxy Watch zapewnia szybki dostęp do kluczowych danych zdrowotnych.
  • Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) to innowacyjny system bezpieczeństwa zaprojektowany z myślą o ochronie doświadczeń AI nowej generacji. Wykorzystując Personal Data Engine (PDE) w urządzeniach Galaxy, KEEP tworzy szyfrowane, dedykowane środowiska pamięci dla poszczególnych aplikacji, dzięki czemu każda z nich ma dostęp wyłącznie do własnych danych.
  • Knox Matrix wprowadza wyższy standard ochrony – w razie wykrycia poważnego zagrożenia automatycznie wylogowuje urządzenia z Konta Samsung, minimalizując ryzyko nieautoryzowanego dostępu. Użytkownik otrzymuje natychmiastowe powiadomienia na wszystkich połączonych urządzeniach Galaxy, a system dodatkowo podsuwa praktyczne wskazówki, jak jeszcze skuteczniej chronić dane.
  • Ulepszona funkcja Secure Wi-Fi wykorzystuje kryptografię postkwantową (PQC), wprowadzając nową strukturę zabezpieczeń zaprojektowaną tak, aby chronić sieci przed pojawiającymi się zagrożeniami. Dzięki temu użytkownicy Galaxy zyskują jeszcze wyższy poziom prywatności i ochrony – także podczas korzystania z publicznych hotspotów.

Oprócz One UI 8 wnosi usprawnienia interfejsu na składanych ekranach oraz funkcje Circle to Search i Gemini Live na urządzenia, które nie trzymały ich wcześniej.

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login