Android 16 z nakładką One UI 8 powoli trafia do pierwszych użytkowników. Kiedy i kto załapie się na aktualizację?

Smartfony Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, S25 FE oraz tablety Galaxy Tab S11 pracują pod kontrolą najnowszej wersji systemu od razu po wyjęciu z pudełka. Użytkownicy starszych modeli musieli jednak uzbroić się w cierpliwość i czekać na aktualizację.

Proces udostępniania Androida 16 z One UI 8 rozpoczął się 15 września. Co ciekawe, na dokładnie ten sam dzień Apple zaplanował wydanie systemu iOS 26.

Android 16 i One UI 8 - lista smartfonów z zapowiedzianą aktualizacją

Samsung ogłosił, że aktualizacją w pierwszej kolejności objęto smartfony z linii Galaxy S25. Serwis SamMobile, który monitoruje sytuację na serwerach producenta, odnotował, że dystrybucja ruszyła w Korei Południowej, ale w ciągu kilku dni powinna zostać rozszerzona o inne kraje.

Z oficjalnych deklaracji Samsunga wynika, że przed końcem roku Android 16 z interfejsem One UI 8 zostanie udostępniony użytkownikom modeli:

Galaxy S25, S25+ i S25 Ultra;

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra i S24 FE;

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra i S23 FE;

Galaxy S22, S22+ i S22 Ultra;

Galaxy S21 FE;

Galaxy Z Fold 6 i Z Flip 6;

Galaxy Z Fold 5 i Z Flip 5;

Galaxy Z Fold 4 i Z Flip 4;

Galaxy A17 5G, A17 i A07;

Galaxy A56 5G, A36 5G, A26 5G; A16 5G, A16 i A06;

Galaxy A55 5G, A35 5G, A25 5G i A15 5G;

Galaxy A54 5G, A34 5G;

Galaxy A73 5G, A53 5G i A33 5G;

Galaxy Tab S10, S10+, S10 Ultra, S10 FE i S10 Lite;

Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra i S9 FE;

Galaxy Tab S8, S8+ i S8 Ultra.

Dostępność oprogramowania może być uzależniona od regionu czy kanału dystrybucji.

Android 16 i One UI 8 - co nowego?

Warto odnotować, że Android 16 został przez Google’a wydany kilka miesięcy wcześniej niż zwykle, aby lepiej dopasować cykl rozwoju oprogramowania do premier smartfonów z linii Pixel. Tym samym partnerzy mieli mniej czasu na rozwój własnych nakładek, co w przypadku Samsunga poskutkowało drugą dużą aktualizacją w tym roku.

W efekcie lista zmian wprowadzonych w One UI 8 jest krótsza niż miało to miejsce w przypadku One UI 7. Samsung wylicza takie nowości jak:

Funkcja Now Bar sprawia, że FlexWindow w Galaxy Z Flip staje się jeszcze bardziej dynamiczne i praktyczne – umożliwia śledzenie aktywności aplikacji oraz postępu odtwarzania multimediów w czasie rzeczywistym, a dzięki rozszerzonej integracji działa teraz także z jeszcze większą liczbą aplikacji innych firm.

sprawia, że FlexWindow w Galaxy Z Flip staje się jeszcze bardziej dynamiczne i praktyczne – umożliwia śledzenie aktywności aplikacji oraz postępu odtwarzania multimediów w czasie rzeczywistym, a dzięki rozszerzonej integracji działa teraz także z jeszcze większą liczbą aplikacji innych firm. Funkcja Now Brief dostarcza użytkownikowi codzienną dawkę spersonalizowanych treści – od informacji o ruchu drogowym i ważnych przypomnień, po Samsung Moments, które pozwalają wrócić do zapisanych aktywności z ostatnich dni. Now Brief proponuje także muzykę i filmy dopasowane do zainteresowań i subskrypcji, a dzięki integracji z Galaxy Watch zapewnia szybki dostęp do kluczowych danych zdrowotnych.

dostarcza użytkownikowi codzienną dawkę spersonalizowanych treści – od informacji o ruchu drogowym i ważnych przypomnień, po Samsung Moments, które pozwalają wrócić do zapisanych aktywności z ostatnich dni. Now Brief proponuje także muzykę i filmy dopasowane do zainteresowań i subskrypcji, a dzięki integracji z Galaxy Watch zapewnia szybki dostęp do kluczowych danych zdrowotnych. Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) to innowacyjny system bezpieczeństwa zaprojektowany z myślą o ochronie doświadczeń AI nowej generacji. Wykorzystując Personal Data Engine (PDE) w urządzeniach Galaxy, KEEP tworzy szyfrowane, dedykowane środowiska pamięci dla poszczególnych aplikacji, dzięki czemu każda z nich ma dostęp wyłącznie do własnych danych.

to innowacyjny system bezpieczeństwa zaprojektowany z myślą o ochronie doświadczeń AI nowej generacji. Wykorzystując Personal Data Engine (PDE) w urządzeniach Galaxy, KEEP tworzy szyfrowane, dedykowane środowiska pamięci dla poszczególnych aplikacji, dzięki czemu każda z nich ma dostęp wyłącznie do własnych danych. Knox Matrix wprowadza wyższy standard ochrony – w razie wykrycia poważnego zagrożenia automatycznie wylogowuje urządzenia z Konta Samsung, minimalizując ryzyko nieautoryzowanego dostępu. Użytkownik otrzymuje natychmiastowe powiadomienia na wszystkich połączonych urządzeniach Galaxy, a system dodatkowo podsuwa praktyczne wskazówki, jak jeszcze skuteczniej chronić dane.

wprowadza wyższy standard ochrony – w razie wykrycia poważnego zagrożenia automatycznie wylogowuje urządzenia z Konta Samsung, minimalizując ryzyko nieautoryzowanego dostępu. Użytkownik otrzymuje natychmiastowe powiadomienia na wszystkich połączonych urządzeniach Galaxy, a system dodatkowo podsuwa praktyczne wskazówki, jak jeszcze skuteczniej chronić dane. Ulepszona funkcja Secure Wi-Fi wykorzystuje kryptografię postkwantową (PQC), wprowadzając nową strukturę zabezpieczeń zaprojektowaną tak, aby chronić sieci przed pojawiającymi się zagrożeniami. Dzięki temu użytkownicy Galaxy zyskują jeszcze wyższy poziom prywatności i ochrony – także podczas korzystania z publicznych hotspotów.

Oprócz One UI 8 wnosi usprawnienia interfejsu na składanych ekranach oraz funkcje Circle to Search i Gemini Live na urządzenia, które nie trzymały ich wcześniej.