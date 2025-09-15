Jeden zły ruch i zostawisz tysiące w serwisie Apple. Ceny napraw iPhone 17

Poznaliśmy koszt naprawy najnowszych smartfonów Apple. Producent udostępnił informacje o cenach części z ich wymianą. Ile kosztuje nowy ekran do iPhone 17 Pro Max?

Premiera iPhone’a 17 za nami - a wraz z nią pierwszy pokaz zupełnie nowego modelu iPhone Air, ultracienkiego konkurenta dla Samsunga Galaxy S25 Edge. Nowa linia smartfonów od Apple przynosi kilka usprawnień względem poprzednich generacji, jednak uwagę przyciąga coś innego: koszty naprawy. Apple właśnie ujawniło oficjalny cennik i, jak się okazuje, serwis tych urządzeń w Polsce potrafi mocno obciążyć portfel.

Ile w Polsce kosztuje naprawa iPhone 17?

Jak widać, koszty serwisu potrafią być równie wysokie, co cena nowego smartfona ze średniej półki. iPhone 17 to nie tylko rynkowa nowość, ale też flagowy smartfon Apple, dlatego nic dziwnego, że jego naprawy w oficjalnych punktach nie należą do najtańszych. Ceny usług w autoryzowanych serwisach Apple od lat uchodzą za jedne z wyższych na rynku, a lista opłat za wymianę baterii, ekranu czy tylnej szyby tylko to potwierdza. Z drugiej strony, producent zapewnia w zamian oryginalne części, profesjonalny serwis i 90-dniową gwarancję na wykonaną usługę.

Nie jest tanio. Jeżeli topowy iPhone 17 Pro Max upadnie i uszkodzi się jego przód i tył, serwis Apple skasuje nas za naprawdę prawie 3 tys. zł.

Oczywiście na rynku nie brakuje tańszych alternatyw - w wielu niezależnych punktach serwisowych ceny bywają nawet kilkadziesiąt procent niższe. Trzeba jednak pamiętać, że w takim przypadku trudno mieć pewność co do jakości użytych części i precyzji wykonania. Dla wielu posiadaczy nowych iPhone’ów wybór między autoryzowanym serwisem a tańszą naprawą będzie więc dylematem: zapłacić więcej i zyskać spokój, czy spróbować zaoszczędzić, ryzykując obniżoną trwałość lub funkcjonalność telefonu.

Ceny napraw iPhone 17, iPhone 17 Pro (Max) i iPhone Air

Na oficjalnej cenie Apple Polska znajdujemy kalkulator pozwalający na wycenę naprawy. Są tam już także najnowsze modele iPhone 17 i iPhone Air.

Wymiana baterii:

iPhone 17 - 499 zł

iPhone Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max - 579 zł

Wymiana ekranu:

iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro - 1779 zł

iPhone 17 Pro Max - 2149 zł

Wymiana tylnego szkła:

Wszystkie modele - 729 zł

Wymiana ekranu + tylnej szyby:

iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro - 2199 zł

iPhone 17 Pro Max - 2549 zł

Wymiana modułu aparatu głównego (tył):

iPhone 17, iPhone Air - 859 zł

iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max - 1299 zł

