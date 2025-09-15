Jaki jest najlepszy procesor do gier? AMD chwali się, że najbardziej wymagający gracze powinni sięgnąć po modele Ryzen 9000X3D – układy pozwolą uzyskać w grach e-sportowych blisko 1000 fps.

Wymagający gracze oczekują wysokiej płynności animacji. Warto jednak pamiętać, że do jej osiągnięcia potrzebny jest odpowiednio wydajny sprzęt. Firma AMD postanowiła wykorzystać okazję, by pochwalić się procesorami Ryzen 9000 X3D.

Procesory do grania w 1000 fps

Firma AMD podczas jednej z ostatnich konferencji w Chinach przypomniała o swoich flagowych procesorach z serii Ryzen 9000: desktopowych modelach Ryzen 7 9800X3D i Ryzen 9 9950X3D oraz mobilnym Ryzen 9 9955HX3D. Konfiguracje z procesorami Ryzen 7 9800X3D i Ryzen 9 9950X3D pozwalają w grach e-sportowych osiągać nawet blisko 1000 fps w rozdzielczości 1080p. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ te układy regularnie zajmują czołowe miejsca w rankingach procesorów dla graczy.



Procesory AMD Ryzen 7 9800X3D i Ryzen 9 9950X3D pozwolą na uzyskanie płynności 1000 fps w grach e-sportowych typu Counter-Strike 2, League of Legends, Valorant czy PUBG

Kluczem do tak wysokiej wydajności jest zastosowanie technologii 3D V-Cache. To dodatkowa warstwa pamięci podręcznej L3 umieszczona bezpośrednio pod rdzeniami procesora. Dzięki temu gry mają szybki dostęp do większej ilości danych, co redukuje opóźnienia i pozwala na znaczny wzrost liczby klatek na sekundę, szczególnie w tytułach e-sportowych, gdzie liczy się każda milisekunda reakcji.

Oczywiście, by uzyskać taki wynik, potrzebna jest także odpowiednio wydajna karta graficzna. AMD samo przyznało, że najlepszą wydajność zapewniają konkurencyjne modele GeForce RTX 5080 i GeForce RTX 5090D (specjalna wersja karty GeForce RTX 5090 przeznaczona na chiński rynek). Radeon RX 9070 XT nie jest aż tak wydajny, ale nadal pozwala osiągać bardzo wysoką płynność – szczególnie w grach takich jak League of Legends czy Valorant.

Czekamy na monitory z odświeżaniem 1000 Hz

Tu pojawia się jednak pytanie – czy w ogóle można wykorzystać aż 1000 fps? Obecnie na rynku nie ma monitorów, które byłyby w stanie wyświetlać obraz z taką częstotliwością odświeżania. Najszybsze dostępne modele osiągają 720 Hz, a pierwszy monitor o odświeżaniu 1000 Hz został dopiero zapowiedziany.

A co z ludzkim okiem?

Nie istnieje sztywna granica liczby klatek, które „widzimy”. Nasz wzrok nie działa jak monitor, który wyświetla obraz w Hz, lecz bardziej jak płynny strumień bodźców. Wiadomo jednak, że różnica między 60 a 144 Hz jest wyraźnie zauważalna, a między 240 a 500 Hz – dostrzegalna już tylko przez bardziej wyczulonych graczy. Przy 1000 fps zysk nie będzie polegał na tym, że „zobaczymy 1000 klatek”, lecz na redukcji opóźnień (input lag) i bardziej przewidywalnym działaniu animacji. To szczególnie ważne w grach e-sportowych, gdzie nawet milisekunda przewagi może zadecydować o zwycięstwie.