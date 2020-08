OLED-y elastyczne, OLED-y składane, OLED-y zwijane i OLED-y przezroczyste … to niektóre z typów paneli, jakimi firma LG Display pochwaliła się podczas konferencji Society for Information Display – SID 2020.

Nietypowe wyświetlacze OLED – LG chwali się swoimi nowościami na SID 2020

Choć rolowane czy składane panele OLED są już stopniowo wprowadzane na rynek, technologia ta nie przestaje robić wrażenia i jeszcze długo pewnie się to nie zmieni. W najbliższych latach czeka nas popularyzacja tego typu rozwiązań, a także premiera jeszcze bardziej imponujących produktów – między innymi z wyświetlaczami przezroczystymi i elastycznymi. Podczas SID 2020 największy innowator na tym polu, czyli LG Display, pochwalił się kilkoma nowymi panelami, jakie wprowadza do swojego katalogu.

Pokazał na przykład elastyczny telewizor – ma płaski ekran, gdy oglądamy film w rodzinnym gronie, ale wystarczy wcisnąć przycisk na pilocie, by zakrzywił się, tworząc idealne warunki do grania. Na promocyjnym materiale wideo widzimy też ciekawy pomysł na laptopa z zagiętym panelem OLED, dzięki czemu powiadomienia mogą do nas docierać nawet wtedy, gdy pokrywa z ekranem jest zamknięta. To także szansa na zaoszczędzenia miejsca na głównym wyświetlaczu.

Dalej mamy obsługujący dotyk i zarazem przezroczysty panel OLED, który może sprawdzić się w zastosowaniach profesjonalnych, ale też w domu, pełniąc na przykład funkcję centrum informacyjnego. LG kontynuuje też rozwój swojego rolowanego telewizora, który pojawia się tylko wtedy, gdy jest potrzebny. Tę samą technologię chce ponadto wprowadzić do samochodów – w mniejszej, niespełna 13-calowej wersji. Eliminacja rozproszeń i dbałość o estetykę to dwa najważniejsze atuty tego rozwiązania. Zobacz je w akcji – wraz z pozostałymi:

To nie sztuka dla sztuki. Te nowe OLED-y mają praktyczne zastosowania

Jak widać – nie jest to sztuka dla sztuki. Te panele nie tylko świetnie się prezentują, ale mają też konkretne zastosowania. Co więcej, LG Display już teraz przekonuje, że to wszystko to zaledwie początek drogi…

W innym materiale wideo przygotowanym z okazji tej samej konferencji, południowokoreański producent zaprezentował swoją wizję przyszłości, w której istotną rolę odgrywają wyświetlacze OLED. I choć koniecznie trzeba oglądać go z rezerwą, niektóre z tych pomysłów nie tylko mają szansę na urzeczywistnienie, ale wręcz dobrze by było, gdyby tak się stało. Co tu dużo mówić – czas obejrzeć:

Źródło: LG Display, Gizmochina, informacja własna

Czytaj dalej o technologii OLED: