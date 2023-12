Masz nowy telefon i czeka Cię jego konfiguracja? Sprawdź, na co zwrócić wtedy uwagę. Jak szybko i sprawnie ustawić nowy smartfon?

Wymiana smartfona na nowy zwykle jest dla nas ekscytującym wydarzeniem. Nowszy model najczęściej daje nam dodatkowe funkcje i lepsze osiągi. Musimy jednak pamiętać, że konfiguracja nowego smartfona może być nieco czasochłonna. Warto się do niej nieco przygotować. Dziś podpowiemy, co zrobić przed uruchomieniem nowego telefonu. Jak go skonfigurować i o czym pamiętać, aby cały proces przebiegł prawidłowo?

Jak sprawdzić, czy nowy telefon jest w pełni sprawny?

Przede wszystkim, najpierw upewnijmy się, czy ze smartfonem jest wszystko w porządku. To ważne w szczególności w przypadku kupna używanego, powystawowego lub odnowionego telefonu. Również zupełnie nowy, fabrycznie zapakowany w oryginalne i zaplombowane pudełko smartfon może jednak mieć pewne wady (tak samo zresztą, jak każdy inny produkt). Po wyjęciu urządzenia z pudełka poświęć chwilę na dokładne obejrzenie go. Sprawdź, czy poszczególne elementy są dobrze spasowane, a żaden z nich nie odstaje w niepokojący sposób. Możesz też porównać wygląd i wielkość szczelin pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji - powinny być niemal identyczne. Jeśli zauważysz coś niepokojącego, od razu zgłoś to sprzedawcy.

Już po uruchomieniu telefonu warto sprawdzić działanie wszystkich funkcji. Przyjrzyj się też wyświetlaczowi. Czasem ma on pewne wady, które najlepiej będzie widać na jednolitym tle - zupełnie białym lub czarnym. Im szybciej zauważymy potencjalne wady produktu, tym łatwiej będzie nam wymienić go na nowy lub naprawić.

Pierwsze uruchomienie smartfona

Jeśli wizualnie nowy smartfon wygląda bez zarzutu, przejdźmy do jego uruchomienia. Wcześniej możemy przygotować pewne dane, które będą nam potrzebne. Po uruchomieniu smartfona jednym z pierwszych kroków będzie konieczność połączenia się z Internetem. Możemy więc przygotować dane domowej lub firmowej sieci Wi-Fi. Możemy w tym celu wpisać hasło, choć można też zeskanować kod QR sieci Wi-Fi wygenerowany na innym urządzeniu. Jeśli natomiast chcesz użyć sieci komórkowej, przygotuj kartę SIM. Sprawdź, czy masz kartę SIM odpowiednią dla nowego smartfona, który uruchamiasz po raz pierwszy, Dziś praktycznie zawsze jest to po prostu karta w standardzie nano SIM. Aby wysunąć specjalną tackę na kartę SIM, najczęściej używamy narzędzia dołączonego do nowego smartfona. To rodzaj szpikulca, nazywanego czasem kluczem lub igłą do karty SIM. Alternatywnie możemy z zachowaniem ostrożności użyć szpilki lub końcówki agrafki. W wielu smartfonach w ten sam sposób umieścimy kartę pamięci (jeśli telefon ją obsługuje). Możemy więc od razu i ją umieścić w odpowiednim miejscu.

Po połączeniu z siecią (Wi-Fi lub Internetem z Twojej karty SIM) musimy zalogować się do swojego konta lub utworzyć nowe. Jeśli masz już swoje konto Google (telefony z Androidem) lub Apple ID (iPhone), użyj go w nowym sprzęcie. Pozwoli to na automatyczną synchronizację wielu przydatnych danych i informacji, jak kontakty, a nawet konta w innych aplikacjach (np. mediach społecznościowych i komunikatorach internetowych). Już podczas pierwszego uruchomienia smartfona powinniśmy też poświęcić chwilę na ustawienie zabezpieczeń. Wpisujemy wybrany kod PIN, konfigurujemy czytnik linii papilarnych oraz skaner twarzy. Mamy wtedy pewność, że niepowołane osoby nie skorzystają z naszego urządzenia.

Sprawdź wszystkie funkcje nowego telefonu

Już po wstępnej konfiguracji nowego urządzenia warto sprawdzić, czy każda jego funkcja działa. Powinniśmy sprawdzić moduły Bluetooth, Wi-Fi oraz GPS. Sprawdzamy także głośniki i możliwość wykonywania połączeń telefonicznych. Warto poświęcić też chwilę na zbadanie, czy wszystkie aparaty w urządzeniu działają poprawnie - robią zdjęcia i filmy, Jeśli na zdjęciu wykonanym którymś z obiektywów widzisz jakieś wady, upewnij się, że obiektyw jest czysty. Gdy mimo tego fragmenty zdjęć są nieczytelne, może to świadczyć o wadzie fabrycznej. Oczywiście, będzie to podstawą do naprawy lub wymiany urządzenia na w pełni wolne od wad.

Wszystkie podstawowe funkcje nowego urządzenia powinny działać sprawnie. Niepokojące mogą być wyraźne zacięcia animacji lub zbyt mocne nagrzewanie się telefonu. Musimy jednak wziąć pod uwagę klasę urządzenia podczas takich testów . Budżetowe smartfony nie będą bardzo szybkie, nie jest to wadą sprzętu, a po prostu wynika z niezbyt wydajnej specyfikacji. Możesz też odpalić test telefonu online by sprawdzić jego wydajność.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy Twój egzemplarz nie ma jakiejś typowej dla danego modelu usterki fabrycznej, poszukaj informacji w sieci.Co pewien czas pewne modele mają bowiem problemy z niektórymi podzespołami. Najczęściej producent sprzętu bez problemu wymienia wtedy urządzenia na nowe. Sytuacja na dotyczy najczęściej telefonów tuż po premierze - to tak zwane “problemy wieku dziecięcego”. Jednym z takich wad fabrycznych miał telefon POCO M3 - telefon nie włączał się po aktualizacji. Warto więc też zrobić wszystkie aktualizacje, jakie "proponuje" system.

Ładowanie baterii w nowym telefonie

Konfiguracja nowego smartfona powinna być możliwa nawet bez wcześniejszego podłączania go do zasilania. Warto jednak mieć pod ręką kabel zasilający (powinien być w pudełku) i adapter do gniazdka (ładowarki zwykle niestety nie znajdziemy w opakowaniu nowego urządzenia). Unikniemy w ten sposób ryzyka, że bateria się wyczerpie w trakcie procesu konfigurowania smartfona. Możemy też po prostu wcześniej podłączyć smartfon do zasilania na jakiś czas.

W przeszłości sporo osób decydowało się na tak zwane “formowanie baterii”. Polega na kilkukrotnym ładowaniu nowego urządzenia do pełna, co rzekomo zwiększało jej pojemność. Praktyka pokazuje jednak, że nowy telefon po wyjęciu z pudełka jest po prostu gotowy do użycia. Producenci nie sugerują podobnych działań, nie musimy więc zawracać sobie nimi głowy.

Kopiowanie danych z innego telefonu

Aby przyspieszyć proces konfiguracji nowego smartfona, możemy skorzystać z dotychczas używanego urządzenia. W większości przypadków możemy w dość prosty sposób skopiować wiele danych na nowy sprzęt. Taka konfiguracja świeżo zakupionego telefonu jest dość prosta, wystarczy znaleźć odpowiednią opcję i postępować zgodnie z instrukcjami. Zwykle najlepsze narzędzia tego typu są dostępne w ramach jednej marki - na przykład, jeśli zmieniasz iPhone na nowszy model telefonu Apple lub oba urządzenia są marki Samsung. Możemy też poszukać zewnętrznej aplikacji, która pozwoli sparować dwa smartfony i zgrać dane z jednego na drugi.

Zadbaj o aktualizację oprogramowania

Nie powinniśmy zapominać o aktualizacji oprogramowania. Dotyczy to zarówno poszczególnych aplikacji, jak i samego systemu operacyjnego. Jeśli nie kupujemy urządzenia tuż po jego rynkowej premierze, jest spora szansa na dostępność nowych wersji oprogramowania. Pamiętajmy, że aktualne oprogramowanie to nie tylko dostęp do nowych funkcji i bardziej nowoczesny wygląd menu. Najważniejsza jest bowiem poprawa poziomu bezpieczeństwa. Aktualne oprogramowanie to lepsza prywatność i dobra ochrona naszych danych.

Konfiguracja nowego telefonu. Na jakie ustawienia warto zwrócić uwagę?

Najważniejsze podczas ustawienia nowego smartfona powinny być sprawdzenie, czy sprzęt jest w pełni sprawny

przetestowanie działania Wi-Fi i innych opcji

zalogowanie na swoje konto Google lub Apple ID

utworzenie zabezpieczeń biometrycznych i blokady ekranu

aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji

wykasowanie aplikacji, rozszerzeń, widżetów i gier, których nie potrzebujesz

pobranie przydatnych aplikacji i gier,które chcesz mieć w smartfonie

Jeśli tego potrzebujesz, możesz również dostosować do swoich potrzeb bardziej zaawansowane ustawienia. Przykładem może być limit transferu w komórkowej transmisji danych. Pozwoli uniknąć niepotrzebnych kosztów. W trakcie konfiguracji nowego telefonu możemy też dostosować wielkość czcionki oraz opcje dla osób niedosłyszących i z problemami z widzeniem. Zwykle znajdziemy je w menu “Dostępność”.

Do najprzyjemniejszych chwil po zakupie nowego telefonu należy personalizacja urządzenia. Możemy wybrać odpowiadającą nam tapetę, dzwonki, czy ułożenie ikon. Możemy zrobić to podobnie do poprzedniego telefonu. Warto jednak trochę poeksperymentować i sprawdzić, jakie możliwości ustawień may w nowym smartfonie.

O czym jeszcze warto pamiętać przed pierwszym uruchomieniem telefonu?

Jeśli kupujesz nowy sprzęt i chcesz jak najdłużej zachować go w dobrym stanie, wyposaż go w dodatkowe akcesoria. Przyda się zarówno ochrona ekranu (np. szkło hartowane lub folia na wyświetlacz smartfona), jak i pokrowiec. Na rynku mamy dziś wiele etui - różnią się kształtem, wielkością, stopniem ochrony i ceną. Oczywiście, można używać swojego urządzenia bez dodatkowej ochrony. Pojawia się jednak wtedy pewne ryzyko, że sprzęt ulegnie uszkodzeniu, na przykład po upadku.

Przydatne aplikacje, które warto zainstalować na nowym telefonie

Nasz smartfon może stać się o wiele lepszym urządzeniem, jeśli wyposażymy go w dodatkowe aplikacje. Każdy z nas ma swoje ulubione programy. Zachęcamy jednak do sprawdzenia propozycji ciekawych aplikacji na Androida i iPhone. Są wśród nich programy różnego typu, często zupełnie darmowe.

Sprawdź przydatne aplikacje: