Nikon idzie w ślady Sony i również proponuje nam aparat dla wideoblogera. Choć jest to jednostka wyspecjalizowana w przeciwieństwie do konkurenta dostajemy produkt z serii bezlusterkowców Z wyposażonej w sensory typu APS-C, a nie oddzielnej linii produktowej

Aparaty bezlusterkowe z sensorami APS-C (o przekątnej 1.5 razy mniejszej od pełnej klatki) w ofercie Nikona to Nikon Z 50, jego stylowa retro wersja Nikon Z fc, a teraz również Nikon Z 30. Ten model firma kieruje przede wszystkim do użytkowników dużo filmujących bezlusterkowcami na potrzeby publikacji w internecie. Czyli wideoblogerów. Czym różni się ten aparat od bardzo dobrze ocenianego Z 50, którym także możemy filmować? Zobaczmy.

Nikon Z 30 czyli bez wizjera elektronicznego, za to z odchylanym ekranem i wygodą filmowania

Tym co od razu rzuca się w oczy jest brak wizjera elektronicznego. Z tego też powodu Nikon Z 30 jest łatwiejszy do przechowywania i transportu. Z kolei dla ułatwienia kadrowania i podglądu obrazu, zastosowano dotykowy ekran uchylno-obrotowy LCD o przekątnej 3 cali i rozdzielczości 1040 tys. punktów.

Podobnie jak w Z 50 mamy stopkę dla zewnętrznej lampy lub akcesoriów. W Z 30 nie znajdziemy lampy wbudowanej, ale to zrozumiałe, skoro filmowanie ma być tu podstawowym zastosowaniem aparatu. Z tego też powodu łatwiej dostępny jest przycisk rozpoczynania/kończenia nagrywania.

Poza tym Nikon zadbał o lepsze zachowanie aparatu w przypadku dźwięku nagrywanego bezpośrednio przez korpus.

I to są kluczowe różnice pomiędzy Nikon Z 30 a Nikon Z 50, ponieważ …

… sensor i możliwości filmowe Nikon Z 30 są podobne jak w przypadku Nikon Z 50, ale jest jedna istotna różnica

Sercem Nikon Z 30 jest sensor APS-C 21 Mpix wspomagany przez układ Expeed 6. Matryca nie jest stabilizowana mechanicznie (jest tylko stabilizacja elektroniczna podczas filmowania), co ponownie nie powinno być dużym problemem dla videoblogerów na których stanie posiadania zwykle jest statyw z gimbalem, albo filmują oni ze stabilnego statywu. Niemniej fajnie było mieć takie wsparcie w aparacie, jednak i Nikon Z 50 nim nie dysponuje.

Od strony filmowej, dostajemy opcję wideo 4K/30p z wykorzystaniem pełnej szerokości sensora, a w przypadku 1080p nawet 120 klatek/s. To są te same parametry co w Nikon Z 50. Plusem Nikona Z 30 jest możliwość pracy przy zasilaniu z portu USB, a nie tylko opcja takiego ładowania.

Dzięki możliwości zasilania poprzez port USB typu C w trakcie pracy aparatu, Nikon Z 30 pozwala na uzyskanie znacznie dłuższych czasów pracy niż Nikon Z 50. Brak też ograniczenia w oprogramowaniu do 30 minut dla klipów filmowych. Filmy FullHD Nikon Z 30 jest w stanie nagrywać nawet przez 125 minut. Funkcja zasilania w trakcie pracy zdejmuje z nas obawę o szybkie rozładowanie się baterii co w przypadku filmowania jest bolączką wielu aparatów.



Różne warianty mikrofonu zewnętrznego, oba podłączane poprzez złącze minijack

Podstawowe dane techniczne Nikon Z 30

sensor: typ DX (APS-C), mocowanie Nikon Z, rozdzielczość efektywna 21 Mpix

procesor obrazu: EXPEED 6

zakres ISO: od 100 do 51200, rozszerzane do 204800 (do 25600 dla wideo)

tryb seryjny: do 11 kl/s ze śledzeniem AF/AE

czułość autofokusa: -4,5 do + 19 EV / AF hybrydowy (faza/kontrast) / 209 pól AF

czułość pomiaru ekspozycji: -4 do +17 EV

pamięć: karty SD, SDHC i SDXC / pojedynczy slot w korpusie

tryby pracy: Auto, P, S, A, M i trzy ustawienia użytkownika

lampa błyskowa: brak wbudowanej / stopka zewnętrznej

rozdzielczość wideo: 4K/30p, 25p, 24p ; 1080/120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p,24p ; opcja filmów spowolnionych 5x

kodek wideo: H.264/MPEG-4 AVC (pliki MOV, MP4)

ekran podglądu: LCD, 3 cale, 1040 tys. punktów / dotykowy / uchylno-obrotowy

wizjer elektroniczny: brak

mikrofon: wbudowany stereo z opcją regulowania czułości i wytłumienia w oprogramowaniu

złącza: HDMI typu D, USB typu C (zasilanie), minijack 3,5 mm (wejście audio)

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz ; Bluetooth 4.2

zasilanie: akumulator EN-EL25 lub źródło typu PD poprzez port USB C

waga: 350g (korpus), 405 g (z akumulatorem i karta pamięci)

wymiary: 128 x 73,5 x 59,5 mm



Wśród akcesoriów dla Nikona Z 30 znajdują się między innymi wygłuszacze wiatru dla wbudowanych mikrofonów, a także przejściówka dla starszych szkieł

Cena i dostępność Nikon Z 30

Nikon Z 30 nie jest konstrukcją przełomową, a raczej zoptymalizowanym pod kątem pracy z filmami aparatem Nikon Z 50. Te optymalizacje są na tyle istotne, że videoblogerzy powinni Nikona Z 30 potraktować jako istotnie ciekawą propozycje. Czy również cenowo?

Na pozór, różnice pomiędzy Nikon Z 30 a Nikonem Z 50 są niewielkie. Jednak na tyle istotne, by ten pierwszy aparat zyskał uwagę vlogerów. Solidnym argumentem za Z 30 może być jego cena

Korpus Nikon Z 30 dostaniemy za 3699 złotych, czyli taniej niż obecnie można kupić korpus Nikona Z 50. Obecnie trwa przedsprzedaż, aparaty trafią do sklepów i klientów po 14 lipca tego roku. A więc już niedługo.

Nikon przygotował też trzy inne warianty aparatu. W zestawie z obiektywem Nikkor Z 16-50 mm VR, kupimy Z 30 za 4459 złotych. Gdy zdecydujemy się dołożyć do kompletu jeszcze teleobiektyw zoom Nikkor Z 50-250 VR cena wzrośnie do 5699 złotych. Z kolei za 4649 złotych będzie można nabyć zestaw dla vloggera, w którym oprócz korpusu Nikon Z 30 znalazł się specjalny pilot statyw oraz osłonki na mikrofony.

Źródło: Nikon