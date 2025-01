Nintendo Switch 2 na ostatniej prostej. Podsumowanie przecieków

Konsole do gier

Od premiery konsoli Nintendo Switch 2 dzieli nas już co najwyżej kilka tygodni. Co wiadomo już teraz?

W maju 2024 Nintendo oficjalnie ogłosiło, że następca Switcha zostanie zaprezentowany jeszcze przed końcem aktualnego roku fiskalnego, który w przypadku tej firmy kończy się w marcu 2025.

Jako że premiera Nintendo Switcha 2 zbliża się wielkimi krokami, nie dziwi, że sieć zalewana jest licznymi zdjęciami i schematami, za wyciekiem których stać mają głównie producenci akcesoriów.

Nintendo Switch 2 - wygląd i specyfikacja

Youtuber Endo zebrał dotychczasowe przecieki i na ich podstawie stworzył poniższe wizualizacje.

Nintendo Switch 2 - wizualizacja na podstawie przecieków (@Endo_YouTube_ / X)

Grafiki mają wiernie odzwierciedlać kształt Nintendo Switcha 2 i jego stacji dokującej, ale już dobór kolorów ma charakter spekulacyjny, dlatego do tego aspektu lepiej się nie przywiązywać.

Najważniejszą zmianą konstrukcyjną w Nintendo Switch 2 ma być znacznie większy ekran o przekątnej 8 cali, co zapowiada spory wzrost względem pierwszej generacji (6,2 cala) i Switcha OLED (7 cali). W trybie stacjonarnym panel ma wystawać ze stacji dokującej, co - według spekulacji - może zostać wykorzystane do wyświetlania dodatkowych informacji.

Oczekuje się też, że Joy-Con w Nintendo Switch 2 będą miały wygodniejsze mocowanie bazujące na magnesach. Ponadto wykorzystanie efektu Halla ma zwiększyć trwałość gałek analogowych, których awaryjność jest w przypadku pierwszej generacji mocno krytykowana.

Według nieoficjalnych danych, specyfikacja konsoli Nintendo Switch 2 obejmować będzie:

8-calowy ekran LCD;

czip Nvidia Tegra T239 z obsługą upscalingu obrazu DLSS;

12 GB pamięci RAM;

złącze HDMI 2.1 z obsługą rozdzielczości 4K.

Nintendo Switch 2 ma zachować pełną kompatybilność wsteczną, więc świeżo upieczeni nabywcy nie będą musieli się martwić o to, że po ukończeniu garstki gier ekskluzywnych nie będzie w co grać.

Nintendo Switch 2 - kiedy premiera?

Wiele niezależnych źródeł wskazuje na to, że sprzedaż konsoli może ruszyć pod koniec marca, ale pod znakiem zapytania stoi data samej prezentacji. W ostatnich dniach głośno było o 8 stycznia, ale głównie dlatego, że jeden z chińskich "leaksterów" - który wcześniej trafnie przewidział sporo wieści ze stajni Nintendo - rozpoczął odliczanie do tej daty na swoim profilu na Weibo. Ostatecznie internauta przyznał jednak, że odlicza do startów beta testów gry "Arknights: Endfield", a nie premiery Nintendo Switcha 2.

Na ten moment pewne zdaje się jedynie to, że konsolę Nintendo Switch 2 poznamy jeszcze w tym kwartale.

Nintendo Switch pierwszej generacji trafił na rynek w marcu 2017 roku. We wrześniu 2024 liczba sprzedanych egzemplarzy przekroczyła 146 mln, co czyni z niego trzecią najpopularniejszą konsolą w historii.